Tiefster Stand seit zehn Jahren: Arbeitslosigkeit in der Eurozone geht weiter zurück

Luxemburg - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit weiter auf dem Rückzug und hat den tiefsten Stand seit mehr als zehn Jahren erreicht.

Im April sank die Arbeitslosenquote auf 7,6 Prozent nach 7,7 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Dies ist die niedrigste Quote in den 19 Ländern mit der Eurowährung seit August 2008.



Niedrigste Arbeitslosenquoten in Deutschland und den Niederlanden

Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Mittel eine Stagnation bei der Arbeitslosenquote erwartet. Im Euroraum wurden die niedrigsten Arbeitslosenquoten in Deutschland und den Niederlanden gemessen. Die höchste Arbeitslosigkeit verzeichnen weiter Griechenland, Spanien und Italien.



In den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) verharrte die Quote im April bei 6,4 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 2000.

Seit der Hochphase der Euroschuldenkrise im Jahr 2013 hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone stark verbessert.



Damals hatte die Arbeitslosenquote noch zeitweise über der Marke von zwölf Prozent gelegen. Trotz der Verbesserung sind in den südlichen Ländern des Währungsraums nach wie vor besonders viele Jugendliche arbeitslos. In Deutschland gab es im April dagegen laut den Eurostat-Daten die niedrigste Arbeitslosenquote unter Jugendlichen. (dpa)