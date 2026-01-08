Große Teile Ostdeutschlands zählen zu den teuersten Tank-Regionen. Darunter ist auch Sachsen-Anhalt. Für Super E5 wurden Spitzenpreise fällig.

Sprit-Schock für Autofahrer: Hier ist Tanken in Sachsen-Anhalt besonders teuer

Bonn. - Autofahrer in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr besonders hohe Spritpreise zahlen müssen. Vor allem in der Grenzregion zu Niedersachsen was das Tanken bundesweit am teuersten.

Für Superbenzin der Sorte E5 lagen die Preise dort im Schnitt bei 1,78 bis 1,79 Euro, wie das Bundeskartellamt mitteilte. Ähnlich teuer war es lediglich in Südostbayern.

Deutlich günstiger war das Tanken dagegen im Berliner Norden. Dort kostete E5 nur 1,70 bis 1,71 Euro und ist damit acht Cent billiger als in Teilen Sachsen-Anhalts.

Sachsen-Anhalt zählt zu den teuersten Tank-Regionen

Grundlage der Auswertung sind Postleitzahlenbereiche, also Regionen, deren Postleitzahl mit denselben Ziffern beginnen. Zu den teuersten Bereichen gehörten die Regionen mit den Anfangsziffern 38 und 83, während der günstigste Bereich mit der 13 begann.

Dass hohe Preise nicht nur an den Landesgrenzen auftreten, zeigt auch der Blick nach Bayern. Der besonders teure Südosten grenzt direkt an Österreich, wo Benzin deutlich günstiger ist. Eigentlich wäre dort ein stärkerer Preisdruck zu erwarten durch die Konkurrenz jenseits der Grenze.

Auch innerhalb Deutschlands liegen teure und günstigere Regionen teils dicht beieinander. Während in Berlin im Westen und Norden von eher hochpreisigen Gegenden umgeben ist, sind in Bayern Schwaben, Niederbayern und Teile Frankens vergleichsweise günstig.

Große Preisunterschiede zwischen Ost und West

Tendenziell sind die Preise im Westen Deutschlands aber eher niedriger - mit Ausnahmen unter anderem im äußersten Südwesten, rund um Trier, im Frankfurter Raum und westlich von Köln. In weiten Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts, Thüringens und Brandenburgs tankte es sich dagegen teuer.

Das Bundeskartellamt weist allerdings darauf hin, dass es sich lediglich um Durchschnittswerte handelt. Auch in teuren Regionen könne es günstige Tankstellen geben, und umgekehrt teure in billigen Regionen.

Wer weiter sparen will, sollte zudem auch auf die Preisschwankungen im Tagesverlauf achten. Laut Kartellamt änderten Tankstellen im Schnitt 22 Mal pro Tag ihre Preise - das ist ein neuer Höchstwert. Laut ADAC tankt es sich dabei am Abend sehr viel günstiger als am Morgen.