In Norderstedt wurde am Sonntag ein Angestellter eines Supermarktes tot aus einer Müllpresse geborgen. Er wurde zuvor als vermisst gemeldet.

Norderstedt/DUR/acs - In Noderstedt bei Bad Segeberg wurde am Sonntag ein lebloser Mann aus einer Müllpresse geborgen. Wie die Polizei mitteilte, war er Angestellter eines Supermarktes. Seine Frau hatte ihn am Sonntagvormittag vermisst gemeldet, nachdem er am Samstag nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen war.

Mann in Norderstedt zunächst vermisst gemeldet

Das Auto des als vermisst gemeldeten Mannes befand sich auf dem Parkplatz des Supermarktes, in dem er arbeitete. Die Durchsuchung des Marktes verlief zunächst ereignislos. Gegen 13:30 Uhr fand schließlich ein Arbeitskollege den leblosen Mann in der Müllpresse.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nach Untersuchungen der Kriminalpolizei zunächst nicht vor. Derzeit wird von einem Unfall ausgegangen.

Unfälle am Arbeitsplatz - Wo kommt es schnell zu Verletzungen bei der Arbeit?

Unfälle am Arbeitsplatz kommen nicht selten vor. Besonders dann, wenn mit schweren Maschinen gearbeitet wird, kann es schnell zu Verletzungen kommen.

So stürzte im Januar ein Dachdecker in Mansfeld-Südharz zehn Meter in die Tiefe. Dabei wurde er schwer verletzt.

Ebenfalls im Januar diesen Jahres stürzten zwei Männer bei Astarbeiten mitsamt einer Hebebühne 30 Meter in die Tiefe. Ein Mann starb bei dem Arbeitsunfall.

Im August 2022 wurde in Schkopau ein Arbeiter tödlich verletzt, als ein Gabelstapler auf ihn fiel. Jegliche Rettungsversuche blieben dabei erfolglos.

Im Mai des selben Jahres stürzte ein Arbeiter in Leipzig von einer Hebebühne aus 20 Metern in den Tod. Er hatte zuvor Dacharbeiten vorgenommen.

Wer zahlt bei einem Arbeitsunfall?

Bei einem Arbeitsunfall zahlt der Arbeitgeber. Für die ersten sechs Wochen übernimmt dieser die Lohnfortzahlung. Danach zahlt die zuständige Berufsgenossenschaft Verletztengeld.

Dafür muss jedoch unbedingt die Bedingung erfüllt sein, dass der Unfall als Arbeitsunfall anerkannt wird.