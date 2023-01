Röblingen am See - Ein Dachdecker ist bei der Arbeit zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall am Donnerstag im Seegebiet Mansfelder Land habe sich der Mann schwere Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächt nicht. Die genaueren Umstände sollen noch ermittelt werden.