Spezial-Reha in Halle 20.000 Arbeitsunfälle in Sachsen-Anhalt: Wie Patienten wieder in den Job finden

Nach schweren Unfällen auf Arbeit lernen Patienten wie Olaf Knecht am Klinikum Bergmannstrost in Halle unter echten Bedingungen: am Lkw oder auf dem Gerüst.