Die EU wählt ein neues Parlament, in den USA und Russland wird über das Amt des Präsidenten abgestimmt, während in Deutschland und der Türkei auf Wahlen auf kommunaler Ebene stattfinden. Ein Überblick, wann worüber entschieden wird.

Unter anderem in Europa, Deutschland, Russland, Amerika und der Türkei wird in diesem Jahr gewählt

Magdeburg/Halle (Saale). Das Parlament in Europa, kommunale Vertreter in Deutschland und der Türkei oder Präsidenten in des USA und Russland - hier finden in diesem Jahr überall verschiedene Wahlen statt. Ein echtes Superwahljahr also.

Was wird 2024 alles gewählt und wann finden diese Wahlen wo statt? Eine Übersicht zu den anstehenden personellen Entscheidungen in diesem Jahr.

Wahl in Russland 2024: Wladimir Putin vor fünfter Amtszeit

Vom 15. bis zum 17. März wird in Russland der Präsident gewählt. Es gilt als höchstwahrscheinlich, dass Wladimir Putin, der Anfang Dezember seine erneute Kandidatur ankündigte, weiterhin im Amt bleibt.

Die Opposition beklagt seit längerem, dass es keine freien Wahlen mehr gebe. Viele Oppositionelle befinden sich im Gefängnis, zudem werden die freie Rede und Proteste eingeschränkt. Tatsächlich sind, neben der Putin unterstützenden Partei Einiges Russland, nur oberflächlich oppositionelle Parteien zur Wahl im März zugelassen.

Bei einer erfolgreichen Wiederwahl wäre es die fünfte Amtszeit von Wladimir Putin als Präsident. Eine Reform der Verfassung im Jahre 2020 erlaubt es ihm sogar, bis 2036 im Amt zu bleiben. Dann wäre er 84 Jahre alt.

Konkurrenz aus Istanbul für Präsident Erdogan? Kommunalwahlen 2024 in der Türkei

Kommunalwahlen finden im Verlauf des Jahres nicht nur in Deutschland statt, auch am 31. März in der Türkei wird auf kommunaler Ebene gewählt. Interessant dürfte es vor allem in Istanbul werden. In der Stadt am Bosporus lebt etwa ein Fünftel der Türken.

Als Kandidaten stehen unter anderem Murat Kurum von der Regierungspartei AKP und der aktuelle Bürgermeister Istanbuls, Ekrem İmamoğlu von der CHP, zur Wahl.

Sollte Letzterer die Wahl gewinnen, gilt er als aussichtsreichster Herausforderer Erdogans bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Allerdings läuft gegen ihn momentan ein Verfahren wegen Beleidigung, was zu einem Beschäftigungsverbot des Politikers führen könnte.

Europawahl 2024: Europa wählt bis zu 750 Abgeordnete für Europäisches Parlament

Alle fünf Jahre dürfen die Wahlberechtigten in den EU Mitgliedstaaten ein neues Europäisches Parlament wählen. In Deutschland findet die Abstimmung, bei der hier ab 16 Jahren mitentschieden werden darf, am 9. Juni statt.

Das Europäische Parlament besteht aus maximal 750 Abgeordneten und einem Präsidenten. Je nach Einwohnerzahl eines Landes richten sich dessen Abgeordnetensitze im Parlament. Diese Anzahl variiert von mindestens sechs bis maximal 96. So viele Abgeordnete werden in Deutschland gewählt.

Kommunalwahlen in Deutschland 2024: In diesen neun Bundesländern wird gewählt

In neun der 16 Bundesländer in Deutschland findet in diesem Jahr die Kommunalwahlen statt. Den Anfang macht Thüringen am 26. Mai.

Am 9. Juni werden in acht Bundesländern, zeitgleich zur Europawahl, Vertreter für die Politik auf kommunaler Ebene gewählt: Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Trump gegen Biden? Amerika wählt 2024 einen neuen Präsidenten

Am 5. November schaut die Welt erneut nach Amerika, wenn dort ein neuer Präsident sowie Senat und Repräsentantenhaus bestimmt werden. Dabei könnte es zum Duell von Ex-Präsident Donald Trump, der für die Republikaner antritt, und dem aktuellen Präsidenten der Demokraten, Joe Biden, kommen.

Für die Republikaner treten außerdem der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis sowie die Unternehmerin Nikki Haley und für die Demokraten Marianne Williamson, Autorin und Unternehmerin und Dean Phillips, Abgeordneter und Unternehmer, um das Amt des Staatsoberhauptes an.

Wer letztlich im November gegeneinander um das Amt des Präsidenten antritt, wird im Laufe des Jahres entschieden. Republikaner und Demokraten führen in der ersten Jahreshälfte zahlreiche Vorwahlen durch, bei denen die endgültigen Kandidaten gewählt werden.

Weitere Wahlen in Europa und der Welt 2024

Die weltweit größten Wahlen finden im April/Mai in Indien statt. Dann können eine Milliarde Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben und über die Besetzung des Unterhauses Lok Sabha entscheiden. Die siegreiche Partei oder Koalition stellt anschließend den Premierminister. Aktuell ist dies Narendra Modi.

Ein neues Unterhaus wird höchstwahrscheinlich auch in Großbritannien gewählt werden. Den Termin dafür muss Premierminister Rishi Sunak noch bekannt geben. Bis zum letztmöglichen Termin im Januar 2025 soll die Wahl nicht hinausgezögert werden.

Des Weiteren finden am 1. September Landtagswahlen in Sachsen in Thüringen und am 22. September in Brandenburg statt.