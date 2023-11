Halle - In Sachsen-Anhalt können am 9. Juni 2024 etwa 1,8 Millionen deutsche Wahlberechtigte an der Europawahl teilnehmen. Sie sollen darüber entscheiden, welche deutschen Vertreterinnen und Vertreter künftig im Europäischen Parlament sitzen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Aus Deutschland werden 96 Abgeordnete entsendet. Bei der Europawahl darf schon ab 16 Jahren gewählt werden.

Neben den deutschen Wahlberechtigten können sich etwa 34.000 der in Sachsen-Anhalt wohnenden wahlberechtigten Unionsbürgerinnen und Unionsbürger an der Wahl beteiligen, hieß es weiter. Ein großer Teil stamme aus Polen und Rumänien.