Welche Schwerpunkte die Parteien bei den Wahlen in Mansfeld-Südharz haben

Symbolfoto - 2024 finden in Mansfeld-Südharz gleich mehrere Wahlen statt.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Das Jahr 2024 ist in Mansfeld-Südharz ein politischer Weichensteller. Neben den Bürgermeisterwahlen in Allstedt und Sangerhausen im Februar und April, richtet sich der Blick auf den 9. Juni. Da werden, parallel zur Europawahl, die neuen Mitglieder des Kreistags sowie aller Stadt- und Gemeinderäte in MSH bestimmt.