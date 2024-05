Israel hat bereits seit Längerem angekündigt, es wolle den Einsatz von Al-Dschasira im Land unterbinden. Nun wird die Schließung vollzogen. Das Büro in Ost-Jerusalem wurde durchsucht.

Al-Dschasira-Schließung in Israel: Razzia im Büro

Tel Aviv - Nach der von der israelischen Regierung verfügten Schließung von Al-Dschasira in Israel ist das Büro des arabischen Senders in Ost-Jerusalem durchsucht worden. Dabei seien Fernsehausrüstungen beschlagnahmt worden, berichteten mehrere israelische Medien übereinstimmend. Wie Al-Dschasira zudem mitteilte, nahmen israelische Kabel- und Satellitennetzanbieter den Sender aus ihren Angeboten.

Zuvor hatte die Regierung einstimmig beschlossen, die Tätigkeit der Fernsehanstalt in Israel zu unterbinden. „Al-Dschasira-Korrespondenten haben der Sicherheit Israels geschadet und gegen israelische Soldaten gehetzt“, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. „Es ist an der Zeit, das Sprachrohr der Hamas aus dem Land zu werfen.“

Al-Dschasira weist die Vorwürfe zurück

Al-Dschasira wies Vorwürfe der Voreingenommenheit zurück. „Das Al-Dschasira-Medien-Netzwerk verurteilt diesen kriminellen Akt aufs Schärfste, der die Menschenrechte und das grundlegende Recht auf Zugang zu Informationen verletzt“, hieß es am Sonntag in einer Stellungnahme. Zugleich behält sich der Sender rechtliche Schritte vor.

Al-Dschasira wurde 1996 in Doha gegründet und galt als einer der ersten arabischen TV-Sender, der auch kritische Berichte über die Region veröffentlichte. Damit gewann er schnell an Popularität in der arabischen Welt. Kritiker werfen Al-Dschasira dagegen vor, als Sprachrohr der Hamas zu fungieren.