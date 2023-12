Herausforderungen des Cannabismarktes als Innovationschance

Ein Interview mit Daniel Kruse, Branchenexperte und CEO der SynBiotic SE.

Herr Kruse, welche individuellen strategischen Ziele verfolgt die SynBiotic SE unter Ihrer Führung im neuen Geschäftsjahr, insbesondere im derzeit eher unvorhersehbaren deutschen Cannabismarkt?

Die SynBiotic SE verfolgt als strategische Ziele, die erfolgreichen vertikalen Ansätze vom Anbau bis zum Verkauf, die wir bereits im Lebensmittel- und Wellnessbereich umgesetzt haben, nun auch auf die Segmente des Cannabismarktes auszuweiten. Trotz regulatorischer Unsicherheiten sehen wir die Herausforderungen des aufstrebenden deutschen Cannabismarktes als Chance für neue innovative Lösungen. Insbesondere bei den Herausforderungen der Lieferkette und der öffentlichen Stigmatisierung setzen wir dabei auf einen proaktiven Ansatz. Unsere Stärke basiert auf einem soliden Fundament aus umfassender Expertise, langjähriger Erfahrung und einem Netzwerk von Hanf- und Cannabisexperten. Unsere Buy-and-Build-Strategie ermöglicht es uns, flexibel auf die Dynamik des deutschen Cannabismarktes, auch im Hinblick auf die bevorstehende Legalisierung, zu reagieren. Wir planen, neue Marktsegmente wie den Genusscannabis-Markt zu erschließen und gleichzeitig unsere bestehenden Geschäftsbereiche Medizinal-Cannabis sowie Wellness & Food weiter auszubauen. Entscheidend ist, dass wir zwar von einer Legalisierung profitieren würden, aber durch unser Geschäftsmodell nicht auf diese angewiesen sind.

Inwiefern planen Sie persönlich, die Position der SynBiotic SE im deutschen Cannabismarkt zu stärken, und welche spezifischen, von Ihnen favorisierten Maßnahmen sollen ergriffen werden, um eine bedeutende Marktposition zu erreichen?

Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Position unseres Unternehmens im deutschen Cannabismarkt und im europäischen Industriehanfsektor zu stärken. Wir wollen uns dort als führender Akteur etablieren und uns zur Erreichung unserer Ziele auf klare Kernbereiche konzentrieren.

Diese Zielsetzung verbindet sich nahtlos mit meiner Rolle als Präsident der EIHA, wo ich die Möglichkeit habe, die politischen Rahmenbedingungen für die Industriehanf- und Cannabisindustrie in Europa aktiv mitzugestalten. Dies stärkt die Position deutscher Marktteilnehmer und hilft, einen fairen und förderlichen Regulierungsrahmen zu entwickeln.

SynBiotic SE legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung für Produktinnovationen, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und einen echten Mehrwert bieten. Unsere Forschungsinitiativen zielen darauf ab, nicht nur die Qualität und Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Cannabis zu entwickeln. Darüber hinaus ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer Buy & Build-Strategie ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensausrichtung. Um unsere Marktpräsenz auszubauen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, setzen wir konsequent auf diese Strategie. Durch die Akquisition und Integration komplementärer Unternehmen wollen wir unsere Marktposition stärken und unser Angebot diversifizieren. Dies ermöglicht uns, verschiedene Marktsegmente effizient anzusprechen und unseren Kunden eine breite Palette an hochwertigen Hanf- und Cannabisprodukten anzubieten.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen der aktuellen regulatorischen Entwicklungen im deutschen Cannabismarkt ein und welche Erwartungen haben Sie an deren Einfluss auf Ihr Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr?

Die aktuell geplanten regulatorischen Entwicklungen, insbesondere die Herausnahme von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz, stellen einen möglichen historischen Wendepunkt dar. Die aktuelle Verschiebung der Legalisierung auf das Jahr 2024 sehen wir seitens SynBiotic SE daher als Chance, uns auf eine klare und sinnvolle Regulierung vorzubereiten. Rechts- und Planungssicherheit für Hanfprodukte ermöglicht es uns, neue, sichere und gesetzeskonforme Produkte zu entwickeln und anzubieten. Die Legalisierung verspricht somit einen besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen Cannabisprodukten für die Konsumenten und eine Eindämmung des Schwarzmarktes. Wir wollen uns entsprechend vorbereiten, um die Chancen und Herausforderungen der neuen regulatorischen Landschaft zu unserem Vorteil und dem unserer Kunden zu nutzen.

Können Sie Einblicke in geplante Investitionen oder Partnerschaften geben, die Sie als Geschäftsführer für notwendig erachten, um die Präsenz der SynBiotic SE auf dem deutschen Cannabismarkt weiter zu stärken oder das Portfolio zu erweitern?

Wir haben bereits in Produktinnovationen in den Bereichen Wellness & Food sowie im medizinischen Bereich investiert. Diese Investitionen sind entscheidend, um unsere Diversifikation erfolgreich weiter auszubauen. Zusätzliche Chancen ergeben sich aus den Herausforderungen der so genannten „Phase 1“ unter den sich konkretisierenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Hierfür haben wir konkrete und ehrgeizige Pläne entwickelt. Darüber hinaus bereiten wir uns darauf vor, im Rahmen von regionalen Modellprojekten aktiv zu werden. Unser Ziel ist eine schnelle, reibungslose und sichere Versorgung im Rahmen der kontrollierten Abgabe durch lizenzierte Fachgeschäfte. Dieses Ziel verfolgen wir langfristig und gestalten es aktiv mit. Die aktuellen Entwicklungen im Cannabismarkt sehen wir nicht nur als Wachstumschance, sondern auch als Chance, unsere Flexibilität und Innovationskraft unter Beweis zu stellen. Unser Ziel ist es, unsere führende Position in einem sich dynamisch entwickelnden Markt zu behaupten und weiter auszubauen.

Welche innovativen Ansätze und Produkte sehen Sie im Bereich Cannabis, und wie sollen diese dazu beitragen, den individuellen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden und Wachstumsmöglichkeiten für ihr Unternehmen zu schaffen?

Ohne zu viel zu verraten: Bei der SynBiotic verfolgen wir einen innovativen Ansatz im Cannabisbereich, der über den konventionellen Blüten-Markt hinausgeht. Wir haben erkannt, dass Cannabis mehr zu bieten hat als die bisherigen Darreichungsformen. Unsere Innovationen basieren auf dem Prinzip der „Blue Ocean Strategie“, bei der wir uns auf unerschlossene Marktsegmente konzentrieren, die ein einzigartiges Potenzial für Cannabis bieten. Dafür stehen wir in ständigem Austausch mit unseren Kunden und Partnern. Unser Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Produkten, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten, indem wir neue, innovative Anwendungsmöglichkeiten für Cannabis erforschen und entwickeln. Damit differenzieren wir uns nicht nur im Markt, sondern schaffen auch nachhaltige Wachstumschancen für unser Unternehmen.

Inwiefern berücksichtigen Sie persönlich gesellschaftliche Trends und Bedenken im Zusammenhang mit Cannabis? Und wie werden Sie sicherstellen, dass Ihre Geschäftsideen den gesetzlichen Vorschriften und den individuellen Erwartungen der Öffentlichkeit entsprechen?

Meine langjährige Erfahrung und ein internationales Experten- und Partner-Netzwerk in unserer Branche helfen uns die Trends zu erkennen und unsere Planung zu verifizieren. Als CEO der SynBiotic SE gewinne ich auch durch mein Management-Team ständig neue wertvolle Erkenntnisse. Diese umfassen die politischen und fachlichen Aspekte sowie die Bedürfnisse und Trends der Endverbraucher im Cannabis-Sektor. Wir nutzen modernste Tools, um im Dialog mit Endverbrauchern zu bleiben und unser Netzwerk aus Cannabis-Influencern, Branchenexperten und Geschäftspartnern zu stärken. Diese vielschichtige Perspektive spiegelt nicht nur gesellschaftliche Trends wider, sondern hilft uns auch dabei, unsere Geschäftsstrategien und -ideen an gesetzliche Vorgaben und öffentliche Erwartungen anzupassen. Unsere Expertenteams verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Herausforderungen. Diese Expertise versetzt uns in die Lage, nicht nur die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch agil und vorausschauend auf Veränderungen zu reagieren.