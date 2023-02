Potsdam - Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie laden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) wieder Kinder zum Fest in die Staatskanzlei: Kinder im Grundschulalter seien aufgefordert, sich mit einer Präsentation ihrer Schule, ihres Horts oder ihres Sportvereins für das Fest zum Internationalen Kindertag am 1. Juni zu bewerben, teilte das Presseamt am Dienstag mit.

„Ihr könnt singen, tanzen, sportliche Attraktionen vorführen, Theater oder Musical zeigen und, und, und …“, heißt es in dem Aufruf zur Bewerbung bis zum 30. März. Dann erfolge die Auswahl durch eine Jury. Die erfolgreichen Gruppen könnten mit jeweils bis zu 15 Teilnehmern am 1. Juni nach Potsdam kommen und im Anschluss an ihre Präsentation in der Staatskanzlei einen Nachmittag im Filmpark Babelsberg erleben.