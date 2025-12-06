Das erste Jahr der Einheit Honecker im Sowjet-Exil im eigenen Land: Die Ohnmacht des eben noch Allmächtigen
Vor 35 Jahren: Naumburg entscheidet sich für Sachsen-Anhalt, Erich Honecker für die Flucht vor dem Haftbefehl. Verschanzt im sowjetischen Militärhospital Beelitz, schmiedet der gestürzte SED-Chef Verschwörungstheorien.
Aktualisiert: 08.12.2025, 06:36
Halle/MZ. - Dezember 1990: Während sich Naumburg klar für Sachsen-Anhalt entscheidet, beginnt für Erich Honecker die Flucht vor der Strafverfolgung. Verschanzt im sowjetischen Militärhospital Beelitz, verweigert sich der gestürzte SED-Chef der Realität. Er wittert eine Verschwörung. Im turbulenten Dezember 1990 beginnt Honeckers bizarres Exil im eigenen Land und seiner lange Odyssee auf der Flucht vor der Verantwortung.