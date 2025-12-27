Von einer Zeitenwende in die nächste. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat sich die Welt mehr verändert als in den zwölf Jahren zuvor. Selbst die größten Krisen der Vergangenheit erscheinen heute nur noch wie ein entspanntes Vorspiel.

Eine Zeitenwende im Bild: Das kleine Mädchen könnte das süße Kätzchen im Donbass oder im Gazastreifen gerettet haben. In Wirklichkeit aber hat die Künstliche Intelligenz Gemini sich die Szene ausgedacht.

Halle/MZ. - Als Deutschland im neuen Jahr erwacht, hat sich die Welt wieder ein Stückchen weitergedreht. Überall auf den Straßen werden die Böllerreste der Nacht weggekehrt. Schwere Partyköpfe suchen nach Erleichterung. Tief „Bernd“ lässt die Temperaturen von null auf acht Grad klettern. Knapp einen Monat nach dem Aus der Ampel-Regierung in Berlin kribbelt vielerorts die Erwartung auf einen Neustart für ein Land, das selten so zerstritten und zugleich so gelähmt schien.