Im Januar vor 35 Jahren beschloss das Militärbündnis der Ostblock-Staaten auf Anweisung aus Moskau seine Selbstauflösung.

Nato-Sieg im Kalten Krieg: Der Warschauer Pakt bekommt eine Beisetzung in aller Stille

Sowjetsoldaten in Merseburg: Den Abzug der Besatzungstruppen bis 1994 hatten Moskau und Bonn vertraglich vereinbart.

Halle/MZ. - Der Rest des Bündnisses verschwindet fast lautlos. Es gibt keine feierliche Ehrenparade zum Abschied, keinen großen Bahnhof mit Panzern auf dem Roten Platz und Salutschüssen in den Himmel über Warschau und Berlin. Der Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand, im Westen bündig „Warschauer Pakt“ genannt, verschwindet im Februar vor 35 Jahren in aller Stille von der Weltbühne.