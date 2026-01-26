Zwischen Tangerhütte und Lüderitz ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw ist in der A14-Ausfahrt in Richtung Lüderitz von der Fahrbahn gerutscht und blockiert diese nun. Seitdem staut sich der Verkehr in dem Bereich.

Unfall auf der A14! Laster rutscht bei Ausfahrt Lüderitz von der Fahrbahn

Auf der A14 kam es zwischen Tangerhütte und Lüderitz am frühen Montagmorgen zu einem Unfall.

Lüderitz. – Am Montagmorgen ist es zu einem Unfall auf der A14 zwischen Tangerhütte und Lüderitz (Landkreis Stendal) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw in der Ausfahrt in Richtung Lüderitz steckengeblieben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der Lkw in den frühen Morgenstunden durch Glätte in dem kurvigen und steigenden Abschnitt von der Straße ab. Verletzte habe es keine gegeben.

Der Verkehr staut sich in dem Bereich aktuell an. Wann die Ausfahrt wieder freigegeben werden kann, ist bislang unklar.