Kommunalwahlen 2024: So funktionieren die Stimmzettel in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle(Saale)/DUR. Am 9. Juni werden die meisten kommunalen Posten in Sachsen-Anhalt neu gewählt. Dabei geht es um alle Gremien von der Gemeinde bis zum Landkreis. Alle fünf Jahre werden dabei unter anderem Kreisräte, aber auch ehrenamtliche Ortsbürgermeister und Stadtbürgermeister neu bestimmt.

Hauptamtliche Bürgermeister in kreisfreien Städten, verbandsfreien Gemeinden oder Verbandsgemeinden werden hingegen unabhängig davon gewählt. Diese Wahl fällt in manchen Orten auch auf den Tag der allgemeinen Kommunalwahl. Das Gleiche gilt für Landräte.

Welche unterschiedlichen Stimmzettel gibt es für die Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt?

Es gibt zwei Arten von Stimmzetteln. Die Zettel für die Wahl von Bürgermeistern und Landräten sind dabei besonders simpel. Hier sind alle Bewerber, die das Amt anstreben, vermerkt. Jeder Wähler darf eine einzige Stimme abgeben. Diese muss deutlich auf dem Wahlzettel markiert werden.

Bei den Wahlen zu Gemeinderäten, Stadträten, Verbandsgemeinderäten, Kreistagen und Ortsbeiräten wird es dagegen schon komplizierter. Sie alle funktionieren aber nach dem gleichen Prinzip: Wer gewählt werden will, muss sich auf der Liste einer Partei oder Wählervereinigung aufstellen lassen. Da diese Listen mit all ihren Kandidaten am Ende auf dem Stimmzettel zu finden sind, handelt es sich immer um die größten Zettel.

Die Wähler haben mehrere Stimmen und können sich aussuchen, ob sie alle davon einer einzelnen Liste geben oder die Stimmen an vielen Stellen verteilen wollen.

Kumulieren und Panaschieren: Wohin müssen die Kreuze auf dem Stimmzettel?

Hier wird es interessant: Oben auf dem Stimmzettel steht, wie viele Stimmen man vergeben darf. Diese können auf simple Art und Weise verteilt werden - oder man kann auch komplexe Wahlentscheidungen treffen. Diese Möglichkeiten gibt es:

Es wird nur ein Kreuz auf der Liste gesetzt : Dann entfallen alle Stimmen auf diese Liste in genau der Reihenfolge, die auf dem Stimmzettel steht. Falls einzelne Personen auf der Liste nicht gewählt werden sollen, dann kann hier korrigierend eingegriffen werden: Die entsprechenden Namen dürfen durchgestrichen werden.

: Dann entfallen alle Stimmen auf diese Liste in genau der Reihenfolge, die auf dem Stimmzettel steht. Falls einzelne Personen auf der Liste nicht gewählt werden sollen, dann kann hier korrigierend eingegriffen werden: Die entsprechenden Namen dürfen durchgestrichen werden. Es werden einzelne Bewerber gewählt : Bis zu drei Stimmen können auf eine einzelne Person verteilt werden. Wenn alle Kreuze an Bewerber der gleichen Liste verteilt werden, nennt man das Kumulieren .

: Bis zu drei Stimmen können auf eine einzelne Person verteilt werden. Wenn alle Kreuze an Bewerber der gleichen Liste verteilt werden, nennt man das . Möchte man hingegen Bewerber von unterschiedlichen Listen ankreuzen , ist auch dies möglich. Wieder dürfen es bis zu drei Stimmen für eine Person sein. Diese Verteilung von Stimmen nennt man auch Panaschieren .

, ist auch dies möglich. Wieder dürfen es bis zu drei Stimmen für eine Person sein. Diese Verteilung von Stimmen nennt man auch . Diese Methoden können auch gemischt werden. Man kann einige Stimmen an Bewerber direkt vergeben und dann eine einzelne Liste ankreuzen, damit alle anderen Stimmen gesammelt dorthin vergeben werden.

Wie werden die Stimmen bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt verteilt?

Es gilt bei der Verteilung der Stimmen immer: Jede Stimme für einen Bewerber ist letztlich eine Stimme für dessen Liste. Mit den Stimmen für einzelne Bewerber wird aber zusätzlich die Reihenfolge auf der Liste beeinflusst. Wer am Ende weiter oben steht, hat bessere Chancen auf einen Sitz im kommunalen Gremium.

Ist eine Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt besonders kompliziert?

Bei der Kommunalwahl alle Stimmen korrekt zu verteilen, ist schon nicht einfach. Dies gilt besonders, wenn man bestimmte Personen auf den Listen wählen will. Mit diesem Problem stehen die Menschen in Sachsen-Anhalt aber nicht alleine da. In den meisten Bundesländern wird kumuliert und panaschiert. Nur die exakten Regeln sind unterschiedlich.