Stadtratsvorsitzender und Bürgermeister ziehen Bilanz zu den vergangenen fünf Jahren Kommunalpolitik in Jessen. Was sie dazu erklären.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Es ist die letzte Stadtratssitzung in Jessen der laufenden Legislaturperiode an diesem Dienstag. Mehrere Stadträte nutzen daher die Gelegenheit, mit ein paar Sätzen die vergangenen fünf Jahre Revue passieren zu lassen. Oder zumindest ein kurzes Fazit zu ziehen. Den Anfang macht Gabriele Wolf (BBP-BI Jessen). Sie nimmt Bezug auf das am gleichen Tag erschienene traditionelle Interview der MZ mit Fraktionsvorsitzenden zur Ratssitzung. Das, was sie als positive Aspekte darin angeführt hat, erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, machte sie klar. Da gab es deutlich mehr, meint sie.