Bei der Stadtratswahl am 9. Juni haben die Ascherslebener bei 85 Kandidaten die Qual der Wahl. Die MZ lädt am 23. Mai zum Hennebrunnen: Dort können Bürger mit den Bewerbern ins Gespräch kommen oder ihre Fragen bereits im Vorfeld senden.

Aschersleben/MZ - 85 Bewerber auf neun Listen: Wenn die Ascherslebener am Sonntag, 9. Juni, aufgerufen sind, einen neuen Stadtrat zu wählen, dann haben sie sprichwörtlich die Qual der Wahl. Wahlvorschlagslisten gibt es von CDU, AfD, Die Linke, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Widab sowie Bafa. Außerdem tritt Torsten Graßmann als Einzelbewerber an.

Fragen können auch im Vorfeld geschickt werden

Doch wofür stehen die jeweiligen Listen? Was ist ihnen wichtig und wofür wollen sie sich im zukünftigen Stadtrat einsetzen? Licht ins Dunkel soll eine Veranstaltung der Lokalredaktion der MZ in Aschersleben bringen. Denn am Donnerstag, 23. Mai, findet „MZ vor Ort“ am Hennebrunnen statt. Dorthin dürfen die neun Wahlvorschlagslisten jeweils einen Vertreter schicken, der den Bürgern Ascherslebens im Rahmen eines Marktplatzgesprächs für Fragen zur Verfügung steht. Die offene Gesprächsrunde beginnt um 10 Uhr und soll circa eine Stunde dauern.

Haben Sie Fragen an die Vertreter der jeweiligen Listen, können am 23. Mai aber nicht dabei sein? Dann schicken Sie uns Ihre Fragen entweder per E-Mail an: [email protected] oder auf dem Postweg an MZ Lokalredaktion, Breite Straße 31, 06449 Aschersleben. Das Stichwort für ihre Einsendungen lautet „MZ vor Ort“. Die Fragen können sich an alle Listen richten oder nur gezielt an einzelne Parteien bzw. Wählerinitiativen. Einsendeschluss ist der 20. Mai.

Super-Wahl-Sonntag am 9. Juni

Der 9. Juni ist der Super-Wahl-Sonntag. Denn es stehen nicht nur die Stadtrats- und Ortschaftsrats-, und Kreistagswahlen an. Auch die Wahl des Europäischen Parlaments findet statt.

Übrigens: Auch im zukünftigen Ascherslebener Stadtrat ist Platz für 36 Abgeordnete. Aktuell ist es so, dass von den möglichen 36 Sitzen aber nur 33 besetzt sind. Grund dafür ist die Tatsache, dass der einzige Bewerber der AfD bei der Wahl 2019 so viele Stimmen auf sich vereinigte, dass die gleich für mehrere Sitze gereicht hätten.