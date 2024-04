Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/Güsten/Ilberstedt/ Plötzkau/MZ/sus. - In der Verbandsgemeinde Saale-Wipper wird am Sonntag, 9. Juni, nicht nur ein neuer Verbandsgemeinderat gewählt, sondern in den fünf Mitgliedsgemeinden auch ein neuer Gemeinderat. Die Namen der Bewerber wurden im Amtsblatt veröffentlicht, lediglich in Giersleben sind sie im Schaukasten nachzulesen. Dabei tauchen viele bekannte Namen, aber auch einige neue auf. Besonders stark sind in fast allen Kommunen die Wählergruppen vertreten. Lediglich die CDU ist als etablierte Partei in Alsleben und Güsten wieder stark präsent. 13 Kandidaten wurden in Alsleben nominiert, elf in Güsten.