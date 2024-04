Podcast „Wahl lokal“ Erfährt die Feuerwehr in Sachsen-Anhalt zu wenig Wertschätzung?

38.000 aktive Einsatzkräfte zählt die Feuerwehr in Sachsen-Anhalt. 50.000 Einsatzkräfte sollten es sein, wenn es nach Kay-Uwe Lohse, dem Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes, geht. Doch neben Ausrüstung und Technik fehlt es oft an etwas ganz anderem - an Wertschätzung.