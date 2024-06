Im Oktober 2022 demonstrierten Chemiearbeiter in Leuna angesichts der damaligen Energiekrise aus Sorge um ihre Arbeitsplätze.

Halle/MZ. - Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in Dresden ist einer der führenden Ökonomen in Ostdeutschland. Seit drei Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Entwicklung der ostdeutschen Wirtschaft. Ragnitz wohnt in Bitterfeld-Wolfen und kennt daher auch die gesellschaftliche Stimmung vor Ort. Warum sich viele Sachsen-Anhalter um ihre wirtschaftliche Zukunft sorgen und nationalistische Parteien davon wohl profitieren, dafür nennt er klare Gründe. Mit Ragnitz sprach MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne.