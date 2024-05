Nach und nach tauchen überall Wahlplakate auf. Gerd Heimbach erklärt, was in der Kreisstadt erlaubt ist. Auch Hinweise auf falsch aufgehängte Wahlwerbung wird geprüft.

Hängen die Wahlplakate richtig? Hinweise in Merseburg werden geprüft

Merseburg/MZ. - Nach und nach wird die nahende Wahl auch optisch immer präsenter in den Städten. Die Parteien haben begonnen, Wahlplakate aufzuhängen und aufzustellen. Und schon kommen auch die ersten Hinweise und Fragen in der Stadtverwaltung Merseburg an, die das ordnungsgemäße Hängen der Plakate anfechten.