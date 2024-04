Wahlmarathon am 9. Juni: Auch in den Kommunen wird gewählt. Wir stellen alle Bewerber für die Stadt - beziehungsweise Gemeinderäte und die Ortschaftsräte vor. Heute: Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld

Mansfeld/MZ. - Der aktuelle Mansfelder Stadtrat zählt etwas mehr als 30 Mitglieder. Damit dürften die Bewerber für den neuen Stadtrat der Einheitsgemeinde, der am 9. Juni gewählt werden soll, mit die besten Chancen – im Vergleich zu anderen Bewerbern für die Räte der Städten und Gemeinden des Landkreises Mansfeld-Südharz – haben, gewählt zu werden, denn es gibt nicht mal doppelt so viele Bewerber wie Plätze im Rat.

Das ist quasi mit die günstigste Quote im Landkreis. Zudem hat man sich in Mansfeld dafür entschieden, durch die Einteilung in Wahlbereiche auch den Bewerberinnen und Bewerbern aus den kleineren Ortsteilen reelle Chancen einzuräumen, gewählt zu werden. Die Aufteilung der Wahlbereiche für die Stadtratswahl in Mansfeld: Wahlbereich 1 – Mansfeld; Wahlbereich 2 – Biesenrode, Großörner und Vatterode; Wahlbereich 3 – Abberode, Annarode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Hermerode, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Ritzgerode und Siebigerode.

Die Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte der Ortschaften der Einheitsgemeinde finden Sie im Kasten am Fuß der Seite. Nachfolgend die Bewerberinnen und Bewerber für den Stadtrat (Vorname, Name, Geburtsjahr, Beruf/Tätigkeit, Wohnort):

Stadtrat Mansfeld, Wahlbereich 1

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Michael Bahn, 1983, Malermeister, Mansfeld; Martin Weirauch, 1973, Selbstständig, Mansfeld;

Alternative für Deutschland (AfD): Reiner Kretschmann, 1966, Meister für Holztechnik, Mansfeld; Thomas Staub, 1964, Bauingenieur, Mansfeld; Marc Feyenklahsen, 1968, Betriebsleiter, Mansfeld;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Danny Warko, 1989, Pferdewirt, Mansfeld; Marc Meißner, 1980, Aufsichtsperson, Mansfeld; Constance Staub, 1975, Diplomkauffrau/Supply Chain Coordinator, Mansfeld; Henry Kopf, 1985, Berufsfeuerwehrmann/Brandmeister, Mansfeld; Stefan Kellner, 1986, Fleischermeister, Mansfeld; Rita Baseler, 1963, Handelskauffrau, Mansfeld; André Stephan, 1987, Hausmeister, Mansfeld; Mathias Heinemann, 1976, selbstständig, Mansfeld; Undine Heisig, 1962, Einrichtungsleiterin der Johanniter, Mansfeld;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Eberhard Freund, 1958, Verwaltungsangestellter in Rente/Landwirt, Mansfeld; Sven Rockmann, 1977, Mechatroniker/Landwirt, Abberode;

Freie Wähler-Gemeinschaft Mansfeld e. V. (FWG): Maritta Meering, 1955, Rentnerin, Mansfeld; Lutz Paselt, 1967, Vulkaniseurmeister, Mansfeld; Freddy Büchner, 1971, Elektrotechnikmeister, Mansfeld;

Stadtrat Mansfeld, Wahlbereich 2

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Jörg Holznagel, 1964, Diplom-Ingenieur, OT Großörner; Sebastian Franke, 1983, Fuhrunternehmer, Großörner;

Alternative für Deutschland (AfD): Kirsten Kretschmann, 1967, Verwaltungsfachangestellte, Mansfeld;

Die Linke (Die Linke): Christine Pfort, 1948, Industriekauffrau, Großörner;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Björn Hennig, 1965, Geschäftsführer IAS GmbH, Großörner;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Jenny Sander, 1988, selbstständige Tätowiererin, Großörner; Rolf-Peter Ziegner, 1959, Rentner, Großörner; Sandra Bergner, 1988, Krankenschwester, Großörner; Yves Märker, 1990, Disponent, Großörner; Anke Treustädt, 1973, Pflegeberaterin, Großörner; Norman Hermann, 1980, selbstständig, Großörner; Jürgen Kaschuba, 1951, Rentner, Vatterode; Ines Weidling, 1966, Angestellte, Biesenrode; Silvio Jacob, 1970, Gewerkschaftssekretär, Großörner; Mario Zieb, 1972, Berufskraftfahrer, Großörner;

Freie Wähler-Gemeinschaft Mansfeld e. V. (FWG): Marlitt Wiele, 1968, Buchhalterin, Vatterode; Anne Simonen, 1985, Assistentin der Geschäftsführung, Vatterode;

Stadtrat Mansfeld, Wahlbereich 3

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Max Carsten Wolfgang Pilz, 2003, Student, Hermerode; Karsten Ecke, 1980, Steuerberater, Braunschwende;

Alternative für Deutschland (AfD): Dieter Frechen, 1962, Straßenbahnfahrer, Mansfeld;

Die Linke (Die Linke): Daniel Feuerberg, 1986, Accountmanager, Siebigerode;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Toralf Schneider, 1965, Baumaschinist, Gorenzen;

Freie Demokratische Partei (FDP):Kathrin Tarricone, 1965, Landtagsabgeordnete, Piskaborn;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Britta-Manuela Jacob, 1966, Pflegehilfskraft, Siebigerode; Lieven Müller, 1980, Geschäftsführer, Möllendorf; Ronald Heuseler, 1957, Rentner, Molmerswende; Peter Miosge, 1967, selbstständig, Friesdorf; Christian Conrad, 1982, Energiemanager Erneuerbare Energie, Gorenzen; Thomas Thiel, 1977, Kfz-Mechaniker, Braunschwende; Michael Sommer, 1979, selbstständiger Gebäudereinigerhandwerksmeister, Annarode; Melitta Simon, 1966, Kauffrau für Gesundheitswesen, Piskaborn; Klaus Kirschner, 1959, Industriekaufmann, Gorenzen;

Freie Wähler-Gemeinschaft Mansfeld e. V. (FWG): Egbert Vater, 1955, Kfz-Meister, Siebigerode; Birk Freigang, 1968, Elektromeister, Piskaborn.

Die Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte/Ortsvorsteher der Mitgliedsgemeinden der Stadt Mansfeld

Abberode

Bauernverband Mansfeld-Südharz e. V. (Bauernverband): Sven Rockmann, 1977, Mechatroniker/Landwirt; Michael Franke, 1975, Verkäufer/Landwirt, Mansfeld;

Freiwillige Feuerwehr Abberode (FFW): Hagen Kleine, 1968, Heilpädagoge, Mansfeld; Jürgen Franke, 1966, Gemeindearbeiter, Mansfeld;

Annarode

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Michael Sommer, 1979, selbstständiger Gebäudereinigerhandwerksmeister, Mansfeld;

Einzelbewerber: Heiko Kühnemund, 1989, Sachbearbeiter, Mansfeld; Danny Hügel, 1976, Kfz-Mechaniker, Mansfeld;

Biesenrode

Einzelbewerber: Doreen Kühne-Ackermann, 1976, Küchenhilfe, Mansfeld; Ines Weidling, 1966, Angestellte, Mansfeld;

Braunschwende

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Holger Polte, 1988, Elektromeister, Mansfeld;

Friesdorf

Heimatverein/Freiwillige Feuerwehr Friesdorf (HV-FFW): Tim Erbsmehl, 1981, Elektrotechniker, Mansfeld; Axel Trautmann, 1979, Straßenbauer, Mansfeld; Nico Stedtler, 1981, Kfz-Meister, Mansfeld; Sascha Rader, 1978, selbstständig, Mansfeld; Philipp Scharwey, 1993, Forstwirt, Mansfeld; Peter Miosge, 1967, selbstständig, Mansfeld; Carsten Pilz, 1973, Industriemeister, Mansfeld; Daniel Scharwey, 1989, Berufskraftfahrer, Mansfeld;

Einzelbewerber: Yvonne Thiele, 1971, Sekretärin, Mansfeld;

Gorenzen

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Toralf Schneider, 1965, Baumaschinist, Mansfeld;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Mathias Ankert, 1981, Stadtarbeiter, Mansfeld; Christian Conrad, 1982, Energiemanager Erneuerbare Energie, Mansfeld; Bettina Spengler, 1960, Fachverkäuferin, Mansfeld; Klaus Kirschner, 1959, Industriekaufmann, Mansfeld;

Großörner

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Bernd Hojenski, 1943, Rentner, Mansfeld;

Die Linke (Die Linke): Christine Pfort, 1948, Industriekauffrau, Mansfeld;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Björn Hennig, 1965, Geschäftsführer, Mansfeld;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Yves Märker, 1990, Disponent, Mansfeld; Silvio Jacob, 1970, Gewerkschaftssekretär, Mansfeld; Mario Zieb, 1972, Berufskraftfahrer, Mansfeld; Anke Treustädt, 1973, Pflegeberaterin, Mansfeld; Lukas Hennig, 1996, Erzieher/stellv. Kitaleiter, Mansfeld; Roger Weiland, 1972, Gerätewart, Mansfeld; Sandra Bergner, 1988, Krankenschwester, Mansfeld; Jenny Sander, 1988, selbstständige Tätowiererin, Mansfeld; Rolf-Peter Ziegner, 1959, Rentner, Mansfeld; Norman Hermann, 1980, selbstständig, Mansfeld;

Hermerode

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Max Carsten Wolfgang Pilz, 2003, Student, Mansfeld;

Hermeröder Traditionsverein 2010 e.V. (HTV Ortschaft Hermerode): Armin Herker, 1955, Rentner, Mansfeld; Ingolf Rosenbaum, 1970, Berufskraftfahrer, Mansfeld; Maik Franke, 1976, Servicetechniker, Mansfeld;

Förderverein „Freiwillige Feuerwehr Hermerode“ e. V.: Marion Agte, 1966, Tierpflegerin, Mansfeld; Sarah Györfi, 1993, Altenpflegehelfer, Mansfeld;

Einzelbewerber: Enrico Franke, 1984, Gebietsleiter/Kundenbetreuer, Mansfeld;

Mansfeld

Alternative für Deutschland (AfD): Thomas Staub, 1964, Bauingenieur, Mansfeld; Reiner Kretschmann, 1966, Meister für Holztechnik, Mansfeld; Kirsten Kretschmann, 1967, Verwaltungsfachangestellte, Mansfeld; Marc Feyenklahsen, 1968, Betriebsleiter, Mansfeld; Dieter Frechen, 1962, Straßenbahnfahrer, Mansfeld;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): André Stephan, 1987, Hausmeister, Mansfeld; Danny Warko, 1989, Pferdewirt, Mansfeld; Undine Heisig, 1962, Einrichtungsleiterin der Johanniter, Mansfeld; Stefan Kellner, 1986, Fleischermeister, Mansfeld; Constance Staub, 1975, Diplomkauffrau, Mansfeld; Mathias Heinemann, 1976, Selbstständig, Mansfeld; Marc Meißner, 1980, Aufsichtsperson, Mansfeld; Rita Baseler, 1963, Handelskauffrau, Mansfeld; Henry Kopf, 1985, Berufsfeuerwehrmann/Brandmeister, Mansfeld;

Freie Wähler-Gemeinschaft Mansfeld e. V. (FWG): Maritta Meering, 1955, Rentnerin/Erzieherin, Mansfeld; Freddy Büchner, 1971, Elektrotechnikmeister, Mansfeld; Lutz Paselt, 1967, Vulkaniseurmeister, Mansfeld;

Möllendorf

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Lieven Müller, 1980, Geschäftsführer, Mansfeld;

Molmerswende

Einzelbewerber: Stefan Bürger, 1977, Niederlassungsleiter Spedition, Mansfeld; Ralf Herzog, 1977, Steinmetz, Mansfeld; Axel Schalk, 1961, Rentner, Mansfeld; Katja Stieler, 1983, Heilpädagogin, Mansfeld; Doreen Weber, 1972, Heilerziehungspflegerin, Mansfeld;

Piskaborn

Freie Wähler-Gemeinschaft Mansfeld e. V. (FWG): Birk Freigang, 1968, Elektromeister, Mansfeld;

Ritzgerode

Einzelbewerber: Rainer Stedtler, 1950, Rentner, Mansfeld; Christel Ermisch, 1986, Angestellte, Mansfeld; Petra Issel, 1964, Erzieherin, Mansfeld; Sylvia Rehwald, 1977, Bürokauffrau, Mansfeld;

Siebigerode

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Britta-Manuela Jacob, 1966, Pflegehilfskraft, Mansfeld;

Interessengemeinschaft dörfliche Entwicklung und Erneuerung Siebigerode (IDEE Siebigerode): Marvin Müller, 1993, Müllwerker, Mansfeld; Lutz Hoppstock, 1973, Schichtleiter, Mansfeld; Reimar Feuerberg, 1971, selbstständig, Mansfeld; Silvio Mann, 1981, Soldat, Mansfeld; Stefan Markus, 1983, Schlosser, Mansfeld; Daniel Feuerberg, 1986, Accountmanager, Mansfeld;

Vatterode

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): Lisa Mertens, 1986, Winzerin, Mansfeld;

Freie Wähler-Gemeinschaft Mansfeld e. V. (FWG): Anne Simonen, 1985, Assistentin der Geschäftsführung, Mansfeld; Marlitt Wiele, 1968, Buchhalterin, Mansfeld;

Einzelbewerber: Ralf Dammann, 1962, Unternehmer, Mansfeld; Conny Rennecke, 1972, selbstständiger Landwirt, Mansfeld; Christoph Seidel, 1986, Arzt, Mansfeld;

Quelle: Stadt Mansfeld