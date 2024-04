Wahlmarathon am 9. Juni: Neben der Europa- und der Kreistagswahl steht auch die Wahl neuer Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte an. In der MZ finden Sie alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Heute: Lutherstadt Eisleben

Eisleben/MZ. - Mangelndes politisches Interesse kann man auch den Lutherstädtern nicht unterstellen, immerhin fast 90 Bewerber gibt es für den künftigen Stadtrat. Das momentane Gremium besteht aus 35 Mitgliedern und dem Bürgermeister. Auch für die am 9. Juni zu wählenden Ortschaftsräte in den Eisleber Ortschaften haben sich durchaus zahlreiche Bewerber gefunden. Sie finden alle Namen im Kasten am Fuß der Seite. Nachfolgend die Wahlvorschläge für den Stadtrat Lutherstadt Eisleben (Vorname, Name, Beruf oder Tätigkeit, Geburtsjahr, Wohnort):

Bewerber für den Stadtrat

Christlich Demokratische Union (CDU): Thomas Fischer, selbstständiger Eisenbahnbetriebsleiter, 1964, Volkstedt; Rainer Gerlach, selbstständig, 1958, Eisleben; Elke Krehan, Rentnerin, 1956, Eisleben; René Barthel, MdL Sachsen-Anhalt, 1982, Helfta; Andreas Gräbe, Betriebswirt; 1980, Eisleben; Kathrin Schnitzer-Plewe, selbstständig, 1971, Eisleben; Dittmar Jung, Rentner, 1950, Burgsdorf; Tobias Michael Jantos, Kundenberater, 2000, Eisleben; Marc Litschko, Versicherungsfachmann, 1984; Eisleben; Julia Rothkegel, Ingenieurin, 1988, Unterrißdorf; Norbert Lakomy, Referent, 1959, Eisleben; Sandra Henneberg, Friseurmeisterin, 1979, Eisleben; Dennis Schuster, Versicherungskaufmann, 1982, Helfta; Benjamin Quenzel, Rechtsanwalt, 1975, Eisleben; Stefan Paschek, Elektroingenieur, 1947, Polleben; Stefan Franke, IT-Sachbearbeiter, 1995, Helfta; Matthias Gensow, selbstständig, 1989, Volkstedt; Michael Ulrich, selbstständig, 1983, Helfta; Christian Pulst, Verkäufer, 1983, Wolferode; Uwe Lyda, Fachangestellter, 1967, Eisleben;

Alternative für Deutschland (AfD): Andreas Dümmler, Betriebswirt, 1962, Eisleben; Michael Jörg Kaulmann, Agrartechniker, 1987, Polleben; Kevin Fiß, Elektroniker, 1991, Volkstedt; Horst Komaritzan, Rentner, 1953, Sittichenbach; Steffen Dlugosch, Angestellter, 1969, Eisleben; Jörg Galster, Kälteanlagenbauermeister, 1963, Eisleben; David Arnhold, Lokführer, 1980, Unterrißdorf; Tobias Kern, Auszubildender, 2001, Eisleben; Axel Kulbe, selbstständig, 1970, Bischofrode; Diana Röder-Kulbe, Zahnarzthelferin, 1976, Bischofrode;

Die Linke (Die Linke): Andreas Stude, Altenpfleger, 1968, Eisleben; Axel Seelig, Trockenbaumonteur, 1961, Bischofrode; Rolf Lange, Rentner, 1952, Eisleben; Dirk Ecke, Rentner, 1957, Eisleben; Vinzent Oesterreich, Altenpfleger, 1975, Eisleben; Lisa-Marie Fritsche, Sozialarbeiterin, 1994, Eisleben; Frank Grangladen, Rentner, 1951, Eisleben; Tristan Galas, KBB Theater, 1999, Eisleben; Horst Tetzel, Rentner, 1942, Eisleben; Gisela Hutschenreuther, Rentnerin, 1954, Eisleben;

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD): Stefan Gebhardt, Metallurge, 1963, Eisleben; Jutta Fischer, Dipl.-Ökonomin/Rentnerin, 1953, Eisleben; Jörg Lutzmann, Dipl.-Physiker, 1952, Eisleben; Monika Drescher, Betriebswirtin/Rentnerin, 1950, Unterrißdorf; Andreas Dolla, Bankkaufmann, 1976, Eisleben; Roland Schmidt, Vorruhestand, 1960, Helfta; Melchior Wöhlmann, Regionalbereichsleiter beim Statistischen Landesamt; 1983, Eisleben; Günter Krellig, Rentner, 1947, Eisleben; Michael Schwarz, Dozent, 1975, Eisleben; Peter Strauß, Rentner/Informatiker, 1958, Volkstedt;

Freie Demokratische Partei (FDP): Heidrun Fröhlich, Sachbearbeiterin, 1959, Eisleben; Sabine Köhler, Pflegedienstleitung, 1971, Schmalzerode; Dirk Kupfernagel, Dachdeckermeister, 1968, Eisleben; Jan Czekanowski, selbstständig, 1974, Helfta; Maik Leibe, Tischlermeister, 1967, Schmalzerode; Kathrin Valder, Stomatologische Schwester, 1970, Eisleben; Rolf Winkler, Dipl.-Ing. Informatik, 1954, Hedersleben;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Lothar Kliche, Rentner, 1955, Volkstedt; Heiko Gille, Reisekaufmann, 1963, Eisleben; Maximilian Swoboda, EDV/IT Koordinator, 2000, Eisleben; Tina Koch, Friseurin, 1988, Eisleben; Harald Henschel, Kfz-Meister, 1958, Helfta; Jacqueline Franke, Architektin, 1973, Helfta; Ingrid Brahmann, Rentnerin, 1954, Eisleben;

Wählergemeinschaft Feuerwehr Eisleben: Andreas Liebetrau, EU-Rentner, 1965, Eisleben; Frank Engelmann, Rettungssanitäter, 1972, Eisleben; Karsten Gohlke, Kfz-Mechaniker, 1979, Eisleben; Marcel Winkler, Angestellter, 1981, Eisleben; René Ruske, Kraftfahrer, 1982, Volkstedt; Florian Schrader, Notfallsanitäter, 1995, Schmalzerode; Axel Aschenbrenner, Ausbildungsbeauftragter, 1982, Bischofrode; Sascha Liebetrau, Angestellter, 2000, Eisleben; Sara Elisabeth Schäfer, Bankkauffrau, 2001, Schmalzerode; Georg Wege, Brandschutzprüfer, 1985, Eisleben; Lars Bielicke, Industriemeister, 1980, Eisleben; Mathias Aschenbrenner, Rettungssanitäter, 1978, Rothenschirmbach; Andreas Klahr, Sicherheitstechniker, 1986, Eisleben; Christian Barth, Gemeindearbeiter, 1977, Rothenschirmbach; Sebastian Gorgas, Elektromeister, 1978, Eisleben; Diana Listing, Krankenschwester, 1974, Eisleben; Tobias Jäsch, Projektmanager, 1979, Hedersleben;

Heimat- und Kulturverein Hedersleben e.V.: Lars Jennert, Justizvollzugsbeamter, 1969, Hedersleben; Nikola Scholz, Filialleiterin, 1971, Hedersleben; Yvette Hanisch, OP-Schwester, 1975, Hedersleben; Mark Hanisch, Heizungsmonteur, 1973, Hedersleben; Tobias Baust, Mechaniker, 1972, Hedersleben; Dirk Wohland, Maurer, 1969, Hedersleben; Enrico Rothe, Kfz-Mechaniker, 1973, Hedersleben;

Einzelbewerber: Daniel Günther, Polizeibeamter, 1970, Eisleben.

Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte der Ortschaften der Lutherstadt Eisleben

Ortschaftsrat Bischofrode

Alternative für Deutschland (AfD): Axel Kulbe, selbstständig, 1970, Lutherstadt Eisleben;

Die Linke (Die Linke): Axel Seelig, Trockenbaumonteur, 1961, Eisleben;

Einzelbewerber: Oliver Dietzel, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, 1970, Eisleben; Werner Kraus, Rentner, 1957, Eisleben; Axel Aschenbrenner, Ausbildungsbeauftragter, 1982, Eisleben; Lars Messerschmidt, Angestellter, 1973, Eisleben; Christian Dietzel, Geschäftsführer, 1977, Eisleben;

Ortschaftsrat Burgsdorf

Christlich Demokratische Union (CDU): Dittmar Jung, Rentner, 1950, Eisleben;

Einzelbewerber: Jens Becher, Stadtarbeiter, 1970, Eisleben; Jürgen Röhrich, Berufsfeuerwehrmann, 1981, Eisleben; Andrea Jung, Berufssoldat, 1979, Eisleben; Sven Krienitz, Landwirt, 1965, Eisleben; Veit Torno, Anlagentechniker, 1963, Eisleben;

Ortschaftsrat Hedersleben

Heimat- und Kulturverein Hedersleben: Lars Jennert, Justizvollzugsbeamter, 1969, Eisleben; Nikola Scholz, Filialleiterin, 1971, Eisleben; Yvette Hanisch, OP-Schwester, 1975 Eisleben; Mark Hanisch, Heizungsmonteur, 1973, Eisleben; Tobias Baust, Mechaniker, 1972, Eisleben; Dirk Wohland, Maurer, 1969, Eisleben; Enrico Rothe, Kfz-Mechaniker, 1973, Eisleben;

Einzelbewerber: Viola Hoppe, Rentnerin, 1957, Eisleben; Hanni Weiser, Rentnerin, 1958, Eisleben; Gerald Götter, Pensionär, 1959, Eisleben;

Ortschaftsrat Helfta

Christlich Demokratische Union (CDU): René Barthel, MdL Sachsen-Anhalt, 1982, Eisleben; Dennis Schuster, Versicherungskaufmann, 1982, Eisleben; Stefan Franke, IT-Sachbearbeiter, 1995, Eisleben; Ramona Friedling, Staatl. anerkannte Erzieherin, 1997, Eisleben; Michael Ulrich, selbstständig, 1983, Eisleben; Ines Hedler, Angestellte Gastronomie, 1972, Eisleben; Patrick Tautrim, selbstständig, 1984, Eisleben;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Roland Schmidt, Vorruhestand, 1960, Eisleben;

Einzelbewerber: Dana Friedling, Volljuristin, 1976, Eisleben;

Ortschaftsrat Osterhausen

Christlich Demokratische Union (CDU): Gerhard Linz, Dipl.-Ingenieur, 1952, Eisleben; Uwe Kames, Versicherungsfachmann, 1963, Eisleben;

Alternative für Deutschland (AfD): Horst Komaritzan, Rentner, 1953, Eisleben;

Freiwillige Feuerwehr Osterhausen: Peter Götte, Rettungssanitäter, 1964, Eisleben; Uwe Gänsler, Konstruktionsmechaniker, 1981, Eisleben; Sven Gräbe, Kfz-Mechaniker, 1974, Eisleben; Torsten Götte, Service-Techniker, 1966, Eisleben;

Einzelbewerber: Maritta Walther, Rentnerin, 1958, Eisleben; Mirko Blümel, Verwaltungsfachwirt, 1976, Eisleben;

Ortschaftsrat Polleben

Christlich Demokratische Union (CDU): Christian Herold, Gruppenleiter Straßenbeleuchtung, 1989, Eisleben;

Alternative für Deutschland (AfD): Michael Jörg Kaulmann, Agrartechniker, 1987, Eisleben;

Einzelbewerber: Nadine Eckert, Dipl.-Kauffrau, 1975, Eisleben; Pierre Kosiura, Aus- und Weiterbildungspädagoge, 1985, Eisleben;

Ortschaftsrat Rothenschirmbach

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Dieter Franz Preibisch, Dipl.-Ingenieur, 1952, Eisleben;

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): Jürgen Grobe, Rentner, 1956, Eisleben;

Wir für Rothenschirmbach: Marco Naumann, Angestellter, 1977, Eisleben; Tanja Lauch, Angestellte, 1980, Eisleben; Sandra Kögel, Rechtsanwältin, 1967, Eisleben;

Freiwillige Feuerwehr Rothenschirmbach: Teresa Klausing, Ergotherapeutin, 1989, Eisleben; Christian Barth, Gemeindearbeiter, 1977, Eisleben; Mathias Aschenbrenner, Rettungssanitäter, 1978, Eisleben;

Ortschaftsrat Schmalzerode

Christlich Demokratische Union (CDU): Manfred Kaulfuß, Verkehrsmeister, 1947, Eisleben;

Alternative für Deutschland (AfD): Mike Schönherr, Referent Marketing, 1972, Eisleben; Mike Lemmnitz, Werkzeugmacher, 1988, Eisleben;

Freie Demokratische Partei (FDP): Sabine Köhler, Pflegedienstleitung, 1971, Eisleben;

Kultur & Förderverein Schmalzerode e.V.: Maik Leibe, Tischlermeister, 1967, Eisleben; Michael Kurth, Arbeiter, 1969, Eisleben; Stephan Leibe, Koch, 1987, Eisleben; Heiko Lemmnitz, Polier, 1964, Eisleben;

Freiwillige Feuerwehr Schmalzerode: Stefan Baum, Rettungssanitäter, 1990, Eisleben; Mario Liebau, Facilitymanager, 1984, Eisleben; Christian Leibe, Tischler, 1989, Eisleben; Steffi Leibe, Industriekauffrau, 1976, Eisleben; Florian Schrader, Notfallsanitäter,1995, Eisleben;

Einzelbewerber: Lutz Heber, Pensionär, 1960, Eisleben;

Ortschaftsrat Unterrißdorf

Christlich Demokratische Union (CDU): Julia Rothkegel, Ingenieurin, 1988, Eisleben;

Alternative für Deutschland (AfD): David Arnhold, Lokführer, 1980, Eisleben;

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD): Monika Drescher, Betriebswirtin/Rentnerin, 1950, Eisleben;

Einzelbewerber: Monika Klose, Rentnerin, 1957, Eisleben; Stefan Köppl, Beamter, 1986, Eisleben; Uwe Rothkegel, selbstständig, 1959, Eisleben; Hans-Jürgen Wiese, Rentner, 1954, Eisleben;

Ortschaftsrat Volkstedt

Alternative für Deutschland (AfD): Kevin Fiß, Elektroniker, 1991, Eisleben;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Peter Strauß, Rentner/Informatiker, 1958, Eisleben; Eric Kluge, Angestellter, 1998, Eisleben;

Heimatverein Volkstedt e.V.: Annett Riedel, Sekretärin, 1968, Eisleben; Veronika Schneider, Rentnerin, 1952, Eisleben; Lothar Kliche, Rentner, 1955, Eisleben;

Einzelbewerber: Maria Gierczynski, Hauswirtschafterin, 1962, Eisleben; Bernd Knöfel, Bestatter, 1983, Eisleben; René Ruske, Kraftfahrer, 1982, Eisleben;

Ortschaftsrat Wolferode

Christlich Demokratische Union (CDU): Christian Pulst, Verkäufer, 1983, Eisleben;

Gemeinsam – Für Wolferode!: Jörg Gericke, Angestellter, 1964, Eisleben; Anke Flemming, Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA), 1968, Eisleben; Bernd Kubica, Pensionär, 1952, Eisleben; Jan Aschoff, Lehrer, 1968, Eisleben; Olaf Beyer, Selbstständiger, 1962, Eisleben; Frank Rockmann, Pensionär, 1957, Eisleben; Yvonne Gießler, Angestellte, 1977, Eisleben; Marco Fest, Angestellter, 1980, Eisleben; Andreas Bohne, Rentner, 1956, Eisleben; Raik Rose, Selbstständiger, 1970, Eisleben.

Quelle: Lutherstadt Eisleben