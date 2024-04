Wahlmarathon am 9. Juni: Neben der Europa- und der Kreistagswahl steht auch die Wahl neuer Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte an. Wer kandidiert? Heute: Seegebiet Mansfelder Land

Blick auf das Verwaltungsgebäude in Röblingen am See

Röblingen/MZ. - In der Einheitsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land steht fest, wer sich für einen Platz im Gemeinderat und/oder in einem der Ortschaftsräte bei der Kommunalwahl am 9. Juni bewirbt. Aktuell zählt der Gemeinderat 20 Mitglieder und den vor wenigen Monaten frisch gewählten Bürgermeister Martin Blümel. Fast 70 Bewerberinnen und Bewerber gibt es für die Neuwahl des Gremiums am 9. Juni. Außerdem finden Sie die Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte beziehungsweise die Ortsvorsteher der Ortschaften der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land.

Nachfolgend die Wahlvorschläge für den Gemeinderat im Seegebiet Mansfelder Land (Vorname, Name, Geburtsjahr, Tätigkeit/ Beruf, Wohnort):

Gemeinderat Seegebiet Mansfelder Land

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Bernd-Torsten Müller, 1965, Arzt, Röblingen; Klaus Gremmes, 1969, Landwirt, Erdeborn; Ralf-Uwe Seemann, 1965, selbstständiger Unternehmer, Lüttchendorf; René Liebetanz, 1978, Berufspädagoge, Wansleben; Petra Popp, 1962, Med.-techn. Assistentin, Amsdorf; Günther Saken, 1960, Diplomingenieur, Seeburg; Michéle Siebmann, 1990, Schäferin, Lüttchendorf; Frank Scheiner, 1966, Vorstand, Stedten; Thomas Gering, 1970, Raumausstatter, Röblingen; Dieter-Frank Richter, 1960, Gemeindemitarbeiter, Erdeborn;

Alternative für Deutschland (AfD): René Meiß, 1978, Unternehmer, Erdeborn; Cathèrine Kayser, 1979, Unternehmerin, Hornburg; Ronny Becker, 1977, Meister Elektrotechnik, Erdeborn; Fritz Henry Dietrich, 1955, Altersrentner, Erdeborn; Hartmut Meiß, 1955, Rentner, Erdeborn; Harald Kayser, 1947, Kriminalbeamter a. D., Hornburg; Michael Berschinski, 1974, Gleisbaufacharbeiter, Röblingen; Olaf Drechsler, 1965, Kraftfahrer, Erdeborn; Sven Kaiser, 1969, Fachwirt f. Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Erdeborn; Gert-Uwe Eggert, 1962, EU-Rentner, Stedten; Orlando Beyer, 2005, Arbeiter, Hornburg; Jerome Bauerschäfer, 1982, Servicemonteur, Röblingen;

Die Linke (Die Linke): Dr. Angelika Klein, 1951, Landrätin a. D., Röblingen; Herbert Kaps, 1952, Rentner, Röblingen; Ulrich Temm, 1956, Rentner, Erdeborn; Elke Kaps, 1952, Rentnerin, Röblingen;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Jürgen Ludwig, 1953, Diplomlehrer, Röblingen; Ronald Lange, 1970, Zollbeamter, Röblingen; Peter Edel, 1953, Diplomagraringenieur, Stedten; Martin Zimmermann, 1988, Sozialarbeiter, Erdeborn;

Freie Demokratische Partei (FDP): Thomas Schneider, 1976, selbstständig, Stedten;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Ralf Leberecht,1967, Unternehmer, Aseleben; Ralf Neumann, 1964, Masseur, Röblingen; Melissa Paulsen, 2005, Auszubildende, Lüttchendorf; Karsten Sonnenkalb, 1964, Logistiker, Röblingen; Nico Brandtner, 1979, Kraftfahrer, Wansleben; Isabell Arndt, 1987, Finanzbuchhalterin, Aseleben; Marcus Reinhardt, 1975, Kaufmännischer Projektleiter, Aseleben;

Unabhängige Bürgerbewegung: Viola Thürmer, 1987, Leiterin Rechnungsprüfungsamt, Erdeborn; Anja Sperk, 1974, Rechtsanwältin, Amsdorf; Sylke Thieme, 1966, Betriebswirtin, Stedten; Dr. Gundula Kühnl, 1963, Zahnärztin, Röblingen; Cynthia Flug, 1987, Schulleiterin, Seeburg; Marcel Witzke, 1991, Maschinist, Lüttchendorf; Christopher Helbig, 1990, Tischler, Lüttchendorf; Carlos Schwendler, 2001, Leitstandführer, Stedten; Harald Meyer, 1947, Rentner, Stedten;

Aktion Robert Farle: Robert Farle, 1950, Rechtsanwalt, Seeburg; Simone Träger, 1965, Unternehmerin, Röblingen; Harald Schwager, 1954, Diplomingenieur, Röblingen;

Bürger fürs Seegebiet: Sandra Sowoidnich, 1972, Verwaltungsfachwirtin, Dederstedt; Carmen Lenke, 1969, selbstständig, Seeburg; Heiko Prull, 1961, Polizeirat a. D., Hornburg; Andreas Tautrim, 1964, selbstständig, Wansleben;

Freunde der Feuerwehr Seegebiet: Philipp Moser, 1974, Agraringenieur, Aseleben; Alexander Laßbeck, 1983, Berufsfeuerwehrmann, Röblingen; Stefan Werner, 1985, Elektromeister, Röblingen; Sascha Voigt, 1988, selbstständig, Lüttchendorf; Maik Stehle, 1977, Verwaltungsfachwirt, Stedten; Pascal Hoffmann, 2003, Soldat auf Zeit, Röblingen;

Unabhängige Bürgergemeinschaft: Christian Ritter, 1982, Angestellter, Dederstedt; Jens Wachsmuth, 1967, Angestellter, Dederstedt; Stanley Vaupel, 1985, Angestellter, Dederstedt; Robin Eckert, 2003, Angestellter, Dederstedt; Peter Wagner, 1955, Rentner, Dederstedt;

Einzelbewerber: Antje Behr, 1974, Sekretärin, Amsdorf.

Nochfolgend: Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte/Ortsvorsteher in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land

Amsdorf

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Petra Popp, 1962, Med.-techn. Assistentin, Amsdorf; Frank Hohmann, 1981, Chemikant, Amsdorf; Tino Popp, 1981, Systemadministrator, Amsdorf;

Einzelbewerberin: Antje Behr, 1974, Sekretärin, Amsdorf;

Aseleben

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Ralf Leberecht, 1967, Unternehmer, Aseleben; Isabell Arndt, 1987, Finanzbuchhalterin, Aseleben; Marcus Reinhardt, 1975, Kaufmännischer Projektleiter, Aseleben;

Dederstedt

Bürger fürs Seegebiet: Sandra Sowoidnich, 1972, Verwaltungsfachwirtin, Dederstedt;

Unabhängige Bürgergemeinschaft: Christian Ritter, 1982, Angestellter, Dederstedt; Jens Wachsmuth, 1967, Angestellter, Dederstedt; Stanley Vaupel, 1985, Angestellter, Dederstedt; Robin Eckert, 2003, Angestellter, Dederstedt; Peter Wagner, 1955, Rentner, Dederstedt;

Einzelbewerber: Reiner Höhne, 1958, Rentner, Dederstedt; Jan Pfeiffer, 1990, Pferdewirt, Dederstedt;

Erdeborn

Christlich Demokratische Union Deutschlands(CDU): Lisa Gremmes,1995, Studentin, Erdeborn;

Alternative für Deutschland (AfD): René Meiß,1978, Unternehmer für Telekommunikation, Erdeborn; Ronny Becker,1977, Meister Elektrotechnik, Erdeborn;

Unabhängige Bürgerbewegung: Viola Thürmer, 1987, Leitung Rechnungsprüfamt, Erdeborn; Andy Vaupel,1975, Unternehmer, Erdeborn;

Hornburg

Alternative für Deutschland (AfD): Cathèrine Kayser, 1979, Unternehmerin, Hornburg;

Bürger fürs Seegebiet: Heiko Prull, 1961, Polizeirat a. D., Hornburg;

Einzelbewerber: Mike Nichelmann, 1967, Angestellter, Hornburg; Anke Weder, 1971, Verkäuferin, Hornburg;

Lüttchendorf

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Ralf-Uwe Seemann, 1965, Bauunternehmer, Lüttchendorf;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Melissa Paulsen, 2005, Auszubildende, Lüttchendorf;

Unabhängige Bürgerbewegung Mansfelder Land: Marcel Witzke, 1991, Maschinist, Lüttchendorf; Christopher Helbig, 1990, Tischler, Lüttchendorf;

Einzelbewerber: Marcel Albrecht, 1977, selbstständig, Lüttchendorf; Sascha Voigt, 1988, selbstständig, Lüttchendorf;

Neehausen

Einzelbewerber: Frank Berndt, 1963, selbstständig, Neehausen;

Röblingen am See

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Dr. Bernd-Torsten Müller,1965, Arzt, Röblingen am See; Thomas Gering, 1970, Raumausstatter, Röblingen am See;

Alternative für Deutschland (AfD): Jerome Bauerschäfer, 1982, Servicemonteur, Röblingen am See; Michael Berschinski, 1974, Gleisbaufacharbeiter, Röblingen am See;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Ronald Lange, 1970, Zollbeamter, Röblingen am See;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Ralf Neumann, 1964, Masseur, Röblingen am See; Karsten Sonnenkalb,1964, Logistiker, Röblingen am See;

Einzelbewerber: Gert Kiermeyer, 1963, Kunstfotograf, Röblingen am See; Simone Träger, 1965, Unternehmerin, Röblingen am See;

Seeburg

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Günther Saken, 1960, Diplomingenieur, Seeburg;

Bürger fürs Seegebiet: Carmen Lenke, 1969, selbstständig, Seeburg;

Einzelbewerber: Beatrix Klaffehn, 1965, Rentnerin, Seeburg;

Stedten

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Frank Scheiner, 1966, Vorstand, Stedten;

Alternative für Deutschland (AfD): Gert-Uwe Eggert, 1962, EU-Rentner, Stedten;

Einzelbewerber: Maik Stehle, 1977, Verwaltungsfachwirt, Stedten; Silke Thieme, 1966, Betriebswirt, Stedten;

Wansleben am See

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): René Liebetanz, 1978, Berufspädagoge, Wansleben am See; Dieter-Frank Richter, 1960, Elektromonteur, Wansleben am See;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Nico Brandtner, 1979, Kraftfahrer, OT Wansleben;

Freiwillige Feuerwehr Wansleben: Stefan Triepel, 1981, Angestellter, Wansleben am See; Enrico John, 1986, Angestellter, Wansleben am See;

Einzelbewerber: Franz Engelke, 1965, Landwirt, Wansleben am See.

Quelle: Gemeinde