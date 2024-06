Wartezeiten im Wahllokal, eine Nachtschicht für die Helfer, und bei der Sitzverteilung im Stadtrat zieht die AfD fast mit der CDU gleich. So haben die Wähler abgestimmt.

So hat Quedlinburg gewählt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ/tho. - Die AfD ist der große Gewinner bei der Stadtratswahl in Quedlinburg. Die Partei konnte ihre Stimmen in der Welterbestadt und den Ortsteilen im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2019 mehr als verdoppeln. Bei der Sitzverteilung zieht sie damit beinahe mit der CDU gleich, die wie schon in der zurückliegenden Wahlperiode zehn der 36 Sitze für sich beanspruchen kann. Die Linke, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die Unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Gernrode“ müssen Sitze einbüßen. Neu im Rat vertreten: die Freien Wähler und Die Partei mit jeweils einem gewählten Kandidaten.