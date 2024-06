Warum es in Thale wieder mehr Stadtratsmitglieder gibt und wie lange die Wahlhelfer ausgezählt haben.

So hat Thale gewählt

Oben im Rathaus von Thale ist der große Ratssaal, in dem der Stadtrat zusammenkommt.

Thale/MZ/son. - Die Beteiligung ist weiter gewachsen: 60,5 Prozent der Wahlberechtigten haben am Sonntag ihre Stimmen für die Wahl des Stadtrats von Thale abgegeben. 2019 waren es 53,24 Prozent, 2014 nur 42,8 Prozent.

Auch eine andere Zahl steigt im Vergleich zu vor fünf Jahren: Es kommen wieder 28 statt der aktuell 25 Bürgervertreter in Thales großem Rathaussaal zusammen. Drei der rechnerisch vier AfD-Sitze blieben leer, weil sich der hohe Stimmenanteil auf einen einzigen Kandidaten konzentriert hatte.

In der neuen Legislaturperiode belegt die CDU 12 Sitze (-3 im Vergleich zu 2019), die AfD 8 (+4), die Linke 3 (+/-0), die Bürgerliste 2 (-1) und die SPD einen (-1). Neu dabei sind die Freien Wähler mit zwei Sitzen; die FDP trat mit einem Kandidaten an, ergatterte allerdings keinen Stadtratssitz.

Die Wähler gaben am Sonntag auch ihre Stimmen für Europa-und Kreistagswahl ab sowie für die Ortschaftsräte. Dementsprechend viel hatten die Helfer zu tun, einige zählten bis 3.30 Uhr am Montagmorgen aus. Rund 120 freiwillige Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren als Wahlhelfer tätig. „Sie haben einen tollen Job gemacht“, sagt Stadtwahlleiterin Sandra Roloff-Schröter und will sich ausdrücklich bedanken.

Der Wahlsonntag war nicht nur lang, sondern auch belastend, weil viele Bürger an die Urnen gingen, sich langen Warteschlangen bildeten. Und trotzdem habe es positive Rückmeldungen einiger Wahlhelfer gegeben, denen die Aufgabe Spaß machte, die sich freuen, beteiligt gewesen zu sein.

Sitzverteilung im Stadtrat Thale

CDU (12 Sitze): Cornelia Sieker, Eiko Franke, Michael Hermert, Mathias Suhr, Bernd Bergmann, Wolfgang Oskar Kurch, Mandy Deike, Monique Theermann, Nils Tölle, Michael Unger, Thomas Drechsel, Nico Picek

AFD (8 Sitze): Dennis Möhring, Michael Jacobs, Rudi Nawratek, Tom Tröster, Tino Lippert, Doreen Horstmann, Maximilian Ziems, Phillip Ziems

DIE LINKE (3 Sitze): Maik Fye, Birgit Robold, Frank Schubert

SPD (1 Sitz): Günter Blum

FREIE WÄHLER (2 Sitze): Peter Wende, Stefanie Riedel

BÜRGERLISTE (2 Sitze): Detlev Knust, Heiko Marks