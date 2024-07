Eine wissenschaftliche Auswertung der Kommunalwahl zeigt, wie die Stimmenergebnisse der Parteien in den Stadtvierteln miteinander zusammenhängen. Auffälligkeit bei AfD und Grünen

Wer hat wo gewonnen? Das „unsichtbare“ Ergebnis der Wahl in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die Kommunalwahl ist vorbei. Die Bürger haben als Wähler sozusagen ihren Job erledigt. Jetzt sind wieder andere am Zug. Für die Politikwissenschaft geht es beispielsweise jetzt erst richtig los. Es gilt, die Wahlergebnisse bis in kleinste Detail auszuwerten. Christian Stecker, Politikwissenschaftsprofessor an der Technischen Universität Darmstadt und gebürtiger Hallenser, hat sich mit den Zahlen und Daten aus Halle beschäftigt. Er hat bemerkenswerte Ergebnisse zutage gefördert, die auf den ersten Blick verborgen geblieben waren. Für ihn hat die Kommunalwahl sogar einige Superlative parat gehalten.