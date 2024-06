Nach der Kommunalwahl läuft in Halle die Ursachenforschung. Bürgermeister erwartet im zersplitterten Stadtrat schwierige Mehrheitsfindungen. Wie die CDU zur Brandmauer gegen die AfD steht.

AfD-Durchbruch in Halle: Ist wirklich nur Berlin schuld?

Selbst am Himmel über Halle gab es am Wahltag quasi die Aufforderung, das Kreuz zu setzen. Der blaue Himmel passte zum Wahlausgang.

Halle (Halle)/MZ - Als Halles Bürgermeister und Wahlleiter Egbert Geier (SPD) am Montagfrüh kurz vor 3 Uhr das Wahllokal in der Sportschule besucht, in dem noch immer ausgezählt wird, sind die Messen gesungen. Die AfD wird stärkste Kraft, knapp vor der CDU. Und der neue Rat ist zersplitterter als zuvor.