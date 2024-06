Thomas Schied ist für Die Partei in der Kommunalwahl angetreten und wird nun in den Stadtrat von Halle nachrücken.

Halle (Saale)/MZ. - Bei der Satirepartei Die Partei gibt es Bewegung. Thomas Schied könnte doch noch in den Stadtrat von Halle einziehen, wenn er das Mandat annimmt. Denn Parteikollegin Stephanie Scholz hat ihren Sitz am Mittwoch offiziell abgelehnt. Schied hatte in der Kommunalwahl am 9. Juni nach Scholz die meisten Stimmen im Wahlbereich drei erhalten.