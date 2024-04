Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Halle ist eine geteilte Stadt. Das wird nicht nur deutlich beim Blick auf die Geografie, wo die Saale die Stadt in zwei Hälften trennt, sondern es wird auch immer deutlicher beim Blick auf die Beteiligung an Wahlen. Der Politikwissenschaftler Christian Stecker, Professor an der Technischen Universität Darmstadt, hat sich intensiv mit der Wahlbeteiligung in Halle beschäftigt und festgestellt, dass die Schere zwischen einzelnen Stadtvierteln immer weiter auseinandergeht. Das sei ein gefährliches Problem, sagt er. Daten aus den vergangenen 30 Jahren zeigen aber auch, dass es wieder aufwärts gehen kann. Für die anstehende Kommunalwahl ist der Wissenschaftler optimistisch.