Dessau-Roßlau/MZ. - Was sie politisch in Dessau-Roßlau vorhaben, sollten sie in den Stadtrat gewählt werden und was es mit der Vergangenheit einer ihrer Kandidaten auf sich hat - das waren die drängendsten Fragen beim vorletzten „Speeddating“ vor der MZ-Redaktion. Am Mittwoch standen Laurens Nothdurft, René Diedering und Burkhardt Ratzmann von der AfD Bürgern Rede und Antwort.