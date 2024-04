Eilige Wähler können bereits jetzt ihr Kreuz für die Kommunal- und Europawahl am 9. Juni machen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ganz eilige Wähler, die ihre Stimme bei der Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni abgeben möchten, können ab der kommenden Woche Briefwahlunterlagen beantragen. Darauf weist nun die Stadt Dessau-Roßlau hin.

Gegenwärtig würden die Wahlbenachrichtigungen für die beiden Wahlen an die wahlberechtigten Bürger der versandt. Ab dem 6. Mai könnten die Wähler, die mittels Briefwahl wählen möchten, den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen im Dessauer Rathaus, Raum 226 in der 2. Etage des Rathausneubaus beantragen und direkt mitnehmen. Für diesen Antrag kann der Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung genutzt werden.

Er kann aber auch mündlich (nicht jedoch telefonisch), schriftlich oder elektronisch gestellt werden. In diesem Fall müssen Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift angegeben werden.

Die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen werden mit der Post verschickt. Wenn für einen anderen Bürger stellvertretend ein Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen beantragt wird, muss eine schriftliche Vollmacht des Bürgers vorliegen.

Die Wahlscheinekönnen bis 6. Juni zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros und am Freitag, dem 7. Juni bis 12 Uhr im Raum 226 und danach bis 18 Uhr im Wahlamt, Rathaus Altbau, Zimmer 490 beantragt und abgeholt werden.

Wer keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, aber dennoch glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich an das Wahlamt der Stadt Dessau-Roßlau wenden. Erreichbar ist es unter der Telefonnummer: 0340/ 2 04 18 13 oder per E-Mail an: [email protected].