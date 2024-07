AfD-Mann Laurens Nothdurft, der einst Mitglied der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend war und für die Bürgerliste Roßlau kandidiert hatte, wurde am Dienstag im Ortschaftsrat Roßlau zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Amtsinhaberin Christa Müller hatte verzichtet, lässt aber noch nicht ganz los.

Laurens Nothdurft (5.v.r.) ist der neue Ortsbürgermeister in Roßlau, Christa Müller (5.v.l.) und Jörn von der Heydt (3.v.r.) sind seine beiden Stellvertreter im insgesamt elfköpfigen Roßlauer Ortschaftsrat.

Rosslau/MZ. - „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts“: Peter Vester (Die Linke) zitierte zum Ende einer denkwürdigen konstituierenden Sitzung im Ortschaftsrat Roßlau den ehemaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Vester hatte am Dienstagnachmittag die Sitzung geleitet und schloss sie mit den Worten: „Holen wir uns in der Stadt, den Stadtteilen und Ortschaften den Frieden in die Mitte der Bürgerschaft zurück!“