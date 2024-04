Im Droyßiger Zeitzer Forst gibt es am 9. Juni für die Wahl des Verbandsgemeinderates zwei Wahlbereiche. Wer die Kandidaten aus dem Wahlbereich 2 sind.

Auch für den Rat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst stehen am 9. Juni Neuwahlen an.

Droyssig/MZ. - Für die Wahlen zum Gemeinderat der Verbandsgemeinde Droyßiger Zeitzer Forst gibt es insgesamt zwei Wahlbereiche. Einen für die Gemeinden Droyßig und Kretzschau, und im Wahlbereich 2 sind die Gemeinden Gutenborn, Schnaudertal und Wetterzeube zusammengefasst. Die Kandidaten für den Wahlbereich eins hatte die MZ bereits kürzlich veröffentlicht. Nun folgen die Kandidaten für den Wahlbereich 2. Die Herausforderungen für die am Ende gewählten Ratsmitglieder bleiben gleich. Dabei geht es vor allem ums Geld. Mit den Gemeinden Schnaudertal und Kretzschau, die jeweils die Verbandsgemeinde bezüglich der Umlage-Zahlungen verklagt haben, gibt es zwei von fünf Mitgliedsgemeinden, die sich gegen eine Erdrosselung ihrer finanziellen Möglichkeiten wehren. Dazu kommt beispielsweise die Begleitung der Sanierung des Kernschlosses in Droyßig. Die Wahllokale haben am 9. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet.