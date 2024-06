Mark Fischer ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue gewählt worden.

Tröglitz/MZ/ank - Mark Fischer ist der Gewinner der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Elsteraue. Bei der Wahl am Sonntag konnte er insgesamt 2.688 Stimmen (56,26 Prozent) gewinnen. Sein Kontrahent, der bisherige Bürgermeister Andreas Buchheim holte 2.090 Stimmen (43,74). Die beiden Kandidaten lieferten sich bei der Stimmauszählung am Abend zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Fischer ist parteilos. Er ist 51 Jahre alt, verheiratet, Diplom-Wirtschaftsingenieur und wohnt in Alttröglitz. Zuletzt führte er die Bürgerinitiative an, die sich gegen den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage im Chemie- und Industriepark Zeitz stemmte.