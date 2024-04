Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Drei auf einen Streich: Wenn in der Gemeinde Elsteraue am 9. Juni gewählt wird, dann heißt es für die 6.832 Wahlberechtigten, auch ein Kreuz für die Bürgermeisterwahl zu machen. Hier tritt Amtsinhaber Andreas Buchheim wieder an. Der 44-Jährige ist parteilos und wohnt in Profen. Sein Herausforderer ist Mark Fischer aus Alttröglitz. Er ist 51 Jahre, ebenfalls parteilos und Diplom-Wirtschaftsingenieur. In der Elsteraue hat er die Bürgerinitiative gegen die Errichtung einer Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm erfolgreich geführt. Der hauptamtliche Bürgermeister steht künftig dem neu zu wählenden Gemeinderat vor und der hat insgesamt 21 Mitglieder.