Röblingen/MZ - Wie viel Rückenwind einem Kandidaten eine Partei verleihen kann, wird am Beispiel Robert Farles deutlich. Der Seeburger trat zur Bundestagswahl am 26. September 2021 noch unter der blauen Flagge der AfD an und holte damals mit fast 28 Prozent aller Wählerstimmen die meisten Stimmen vor allen anderen Mitbewerbern im Wahlbezirk. In diesem Jahr war es anders.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.