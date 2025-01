Die Stadt Sangerhausen kann alle 28 Wahl- und Briefwahllokale mit dem notwendigen Personal besetzen. Was für die Briefwahl in der Rosenstadt zu beachten ist.

Symbolfoto - Alle 28 Wahl- und die fünf Briefwahllokale in Sangerhausen sind besetzt.

Sangerhausen/MZ. - Sangerhausen meldet Einsatzbereitschaft. Für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar hat die Stadtverwaltung alle Wahlhelfer zusammen. Die Wahllokale in der Kernstadt und den 14 Ortsteilen seien somit alle mit dem notwendigen Personal besetzt, sagte Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser auf Anfrage.

225 Wahlhelfer werden in Sangerhausen benötigt

Insgesamt gibt es in Sangerhausen und dem zugehörigen Ortschaften 28 Wahl- sowie fünf Briefwahllokale. Insgesamt 225 Wahlhelfer werden benötigt. 32 Freiwillige haben sich gemeldet, sagte Hochhäuser. Der große Rest werde wie bei anderen Wahlen mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung besetzt.

Der Stadtrat hatte jüngst das so genannte Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer erhöht. Es ist in den einzelnen Kommunen unterschiedlich hoch. In Sangerhausen erhalten die Wahlvorsteher nun 50 Euro, die weiteren Mitglieder des Wahlvorstands 40 Euro.

Bundestagswahl: Nicht alle Wahllokale barrierefrei erreichbar

Nach Angaben der Stadt sind sämtliche Wahllokale in der Kernstadt barrierefrei zu erreichen, neun in den 14 Ortsteilen aber nicht. Sangerhausens Wahlleiter Jens Schuster sagte: Die Wähler würden mit den Wahlbenachrichtigungskarten über die Barrierefreiheit informiert. Sie könnten so gegebenenfalls von der Briefwahl Gebrauch machen.

In Sangerhausen ist das Briefwahlbüro vom 10. bis 21. Februar, 15 Uhr, zu den allgemeinen Öffnungszeiten geöffnet, kündigte die Stadt an. Die Briefwahlunterlagen müssen beantragt werden. Das sei sofort nach dem Erhalt der Wahlbenachrichtungskarten möglich. Der Versand der Unterlagen kann laut Stadt aufgrund der verkürzten Zeit bis zur Bundestagswahl frühestens erfolgen, wenn die Stimmzettel vorliegen – voraussichtlich ab 5. oder 6. Februar.

Spätester Termin für die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist Mittwoch, 19. Februar. Grund: Der Versand der Unterlagen per Post müsse gewährleistet werden: Persönlich können die Briefwahlunterlagen noch bis Freitag, 21. Februar, 15 Uhr abgeholt werden.