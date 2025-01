Rund einen Monat vor der Bundestagswahl stehen nun alle Kandidaten fest. Was es sonst noch über den neuen Wahlkreis 73 zu wissen gilt und wann das MZ-Wahlforum steigt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Seit Ende 2024 steht es fest: Am 23. Februar 2025 ist Bundestagswahl. Nicht nur der Wahltermin im Winter ist neu, sondern auch die Wahlkreise haben frische Grenzen. Und es gelten neue Regeln, wer am Ende einen Sitz in Berlin bekommt.