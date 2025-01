Für die Bundestagswahl hat die Einheitsgemeinde Allstedt besondere Umschläge bestellt. Was es damit auf sich hat.

Warum in Allstedt besondere Umschläge für die Briefwahl bestellt wurden

Allstedt/MZ. - Die Wahl per Brief wird bei der Bundestagswahl in diesem Jahr eine zeitlich knappe Angelegenheit. Die Einheitsgemeinde Allstedt wird die Unterlagen ab dem 10. Februar versenden, sagt Hauptamtsleiterin Evelyn Edler, die vom Stadtrat wieder mit der Wahlleitung betraut worden ist.