An mehreren Stellen in Zeitz sind Plakate und Großaufsteller zur Bundestagswahl abgerissen, kaputt gemacht oder umgeworfen worden. Welche Parteien vor allem betroffen sind.

Zeitz/MZ. - Am Freitag warben sie noch im Großformat um die Stimmen der Wähler in Zeitz. Am Samstag waren die beiden großflächigen Aufsteller mit den Konterfeis der Kanzlerkandidaten von Grünen und SPD am Wendischen Berg nicht mehr zu sehen: Beide waren umgeworfen und zum Teil zerstört worden. Aufgefallen war das auch anderen.