Eine der dienstältesten Wahlhelferinnen des Saalekreises wurde in Magdeburg geehrt. Heidi Fischer unterstützt seit drei Jahrzehnten die demokratischen Wahlen und kennt die Besonderheiten des Wahlgeschehens.

30 Jahre Wahlhelferin in Merseburg: Heidi Fischer bleibt aktiv

Merseburg/MZ. - Als sie gehört habe, dass sie die einzige Wahlhelferin aus dem Saalekreis sei, die ausgezeichnet werden soll, sei sie ganz erschrocken gewesen, erzählt Heidi Fischer. Neben zwei weiteren Ehrenamtlern aus dem Kreis wurde die Merseburgerin am 26. November in der Johanniskirche in Magdeburg für ihren langjährigen Einsatz als Wahlhelferin geehrt.