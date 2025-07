Mit fünf ging Julian Bittner bei den Bambinis im Schillerpark an. Mit 29 verlässt er seinen Herzensverein. Was die Gründe sind. Wohin es Bittner zieht.

Dessau/MZ. - Man mag es noch gar nicht so richtig glauben, man will es auch gar nicht akzeptieren. Aber es ist Fakt und eine unumstößliche Tatsache. Julian Bittner läuft nicht mehr im schwarz-weißen Fußball-Trikot des SV Dessau 05 auf. Ab sofort schnürt der 29-Jährige für den Dessauer SV 97 in der Fußball-Landesklasse Staffel 4 die Schuhe und geht für den Traditionsverein auf Torejagd.