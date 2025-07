Sommerkonzert zum Jubiläum Tradition mit Taktgefühl: Warum diese Schalmeien-Kapelle in Großwig seit 65 Jahren begeistert

Mit einem Sommerkonzert im Kurhausgarten Bad Schmiedeberg begeht die Schalmeienkapelle Großwig am Sonntag ihr 65-jähriges Bestehen. Was das Vereinsleben dort so besonders macht.