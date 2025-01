Halle/MZ/DSK. - Der Bundestagswahlkampf biegt in die heiße Phase ein: Nachdem am Donnerstag (16. Januar) bereits FDP-Chef und Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner am Marktplatz in Halle war, ist am heutigen Freitag (17. Januar) Olaf Scholz in die Saalestadt gekommen.

Scholz in Halle: Kredite aufnehmen, um Wirtschaft anzukurbeln

Zur Stunde spricht der Bundeskanzler auf einer Wahlkampfveranstaltung im Steintor. Vor fast 400 Zuhörern verteidigte er die militärische Hilfe für die Ukraine. Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, Kredite aufzunehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. An dieser Frage war die Koalition zerbrochen. Scholz antwortete auf Fragen aus dem Publikum.