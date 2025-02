Kandidatenportrait Bundestagswahl 2025 Maik Mattheis bringt Erfahrung aus der Wirtschaft in die Politik: Welche Ziele sich der Freie Wähler steckt

Er ist viel herumgekommen: Maik Mattheis hat weltweit Großprojekte in der Energiewirtschaft geleitet, hat unter anderem in der Ukraine, in Russland und Frankreich gelebt. Nun tritt er für die Freien Wähler zur Bundestagswahl an. Was den Bad Schmiedeberger antreibt.