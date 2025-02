Zwischenfall im Liborius-Gymnasium AfD-Vertreter unerwünscht bei U18-Wahl-Forum in Dessau - Veranstalter macht von Hausrecht Gebrauch

In Deutschland findet in dieser Woche die U18-Bundestagswahl statt, auch in Dessau. Bei einem Forum im Liborius-Gymnasium kam es diese Woche zu einem Zwischenfall. Die nicht eingeladene AfD setzte sich einfach ins Podium und wurde nach draußen geschickt. Was die Beteiligten dazu sagen.