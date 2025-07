In Reuden an der Fuhne gibt es am Freitag ein besonderes Konzert mit einem klaren Ziel.

„Tänzchentee“ rockt für den guten Zweck - Warum es am Freitag in Reuden keine Ruhe gibt

Reuden/MZ. - Wer am Freitagabend in Reuden an der Fuhne nach Ruhe sucht, wird sie nicht finden: Am 1. August trifft man sich am Teich, um gemeinsam mit der Band Tänzchentee einen musikalischen Sommerabend zu feiern. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr.

Die Veranstaltung steht unter einem klaren Ziel. Wie Ricardo Kuznik mitteilt, wollen die Reudener mit dem Konzert nicht nur das kulturelle Miteinander stärken und das Tanzbein schwingen, sondern gleichzeitig Spenden sammeln. Der Erlös der Veranstaltung soll in die Anschaffung eines festen Toilettenhäuschens am Veranstaltungsort fließen – eine Maßnahme, die künftig das Feiern am Dorfteich erleichtern soll. Musikalisch setzt der Abend auf bewährte Mittel.

Tänzchentee ist bekannt für energiegeladene Live-Auftritte und ein Repertoire zwischen Pop, Rock, Schlager und ironischer Show. Mit schrillen Anzügen und einem Frontmann, der keine Bühne ungenutzt lässt, bringt die Band regelmäßig Tanzstimmung ins Publikum.

Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, kann sich im Vorfeld bei „Trendfriseur Reuden“ oder im Bahnhof Wolfen beim Geschäft „Für Dich“ mit Tickets eindecken.