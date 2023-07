Mitarbeiter von Kauflandfilialen – nicht nur aus Zeitz – streiken vor dem Einkaufsmarkt in der Friedensstraße. Was sie fordern und wie Kunden reagieren. Mehr dazu auch im Video.

Zeitz/DUR- Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehreren Kaufland-Warenhäusern im Landessüden – aus Zeitz, Dessau und Aschersleben – sind einem Aufruf der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gefolgt und haben sich in der Elsterstadt am Freitag versammelt, um ihre Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt deutlich zu machen.

Im Video: Protest vor dem Kaufland in Zeitz - Mitarbeiter fordern unter anderem eine angemessene Bezahlung

Video: Kauflandmitarbeiter treffen sich in Zeitz zu Warnstreik (Kamera: Torsten Gerbank, Schnitt: Bernd Stiasny)

Der aktuelle Lohnkampf laufe seit Anfang Juni. Dabei treffe man sich an wechselnden Standorten. Zeitzer Beschäftigte waren dabei zuletzt zum Beispiel auch beim Streik in Dessau dabei. In Zeitz ist es in der laufenden Auseinandersetzung allerdings die erste öffentlichkeitswirksame Aktion.